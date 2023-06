Lorenzo Amoruso, gaffe a Non sono una signora/ Svela la propria presenza, poi parla di Manila Nazzaro ma…

Lorenzo Amoruso e la gaffe a Non sono una signora

Lorenzo Amoruso è stato uno dei protagonisti della prima puntata di Non sono una signora, lo show dedicato al mondo delle drag queen condotto da Alba Parietti. La trasmissione è stata registrata diversi mesi fa e, dopo vari rinvii, la prima puntata è stata trasmessa da Raidue. Sotto il trucco e i costumi delle drag queen in gara si nascondono alcuni personaggi famosi. Tra questi anche Lorenzo Amoruso che, sui social, prima ancora di essere stato eliminato, aveva svelato la propria presenza pubblicando alcuni indizi.

In particolare, Lorenzo Amoruso si è trasformato nella drag queen Gigliola Yard spoilerando tutto tra le storie del suo profilo Instagram dove ha pubblicato le scarpe dai tacchi vertiginosi che non sono passati inosservati. Successivamente, poi, ha parlato anche di Manila Nazzaro che, oggi, è la sua ex fidanzata.

Lorenzo Amoruso a Non sono una signora è ancora fidanzato con Manila Nazzaro

Per colpa del ritardo della messa in onda, all’interno del programma “Non sono una signora”, Lorenzo Amoruso è ancora fidanzato con Manila Nazzaro nonostante la loro storia sia finita da mesi e lei sia attualmente fidanzata con l’ex maestro di Ballando con le stelle Stefano Oradei. Tra gli indizi forniti per aiutare la giuria ad indovinare l’identità della drag queen Gigliola Yard c’era proprio il riferimento alla Nazzaro. “C’erano tutti gli indizi. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia. Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo“.

Inconsapevole di come si sarebbe evoluta la sua storia con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ha parlato così dell’esperienza fatta a Non sono una signora: “Capire le donne non è facile e non vorrei nemmeno provarci. Però è chiaro che se vuoi andare bene e d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche maniera ad assomigliarle e cercare di capirla. Uno deve provare a mettersi nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi è servita per migliorare me stesso e anche capire la mia fidanzata”.













