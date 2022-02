Lorenzo Amoruso in silenzio dopo il post contro Manila Nazzaro/ Mattino 5: “Deluso…”

Lorenzo Amoruso in silenzio dopo il post contro Manila Nazzaro pubblicato durante la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il blocco dedicato da Alfonso Signorini all’amicizia interrotta tra Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, Lorenzo Amoruso, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post con cui ha preso le distanze, per il momento, dall’ex Miss Italia. “Oggi non la riconosco più […] Mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto tra le altre cose l’ex calciatore. Dopo quel post, Amoruso ha scelto la strada del silenzio. Questa mattina, infatti, il compagno di Manila Nazzaro era atteso come ospite nella nuova puntata di Mattino 5.

Stefania Orlando vs Lorenzo Amoruso/ "Cerchi attenzione come Alex Belli!"

Federica Panicucci, però, in diretta, al pubblico di canale 5, ha spiegato della decisione di Amoruso di non presentarsi scegliendo la strada del silenzio in attesa di prendere una decisione sul suo rapporto con Manila Nazzaro. Nel salotto di Mattino 5, gli ospiti di Federica Panicucci si sono divisi sulle parole di Amoruso.

Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro?/ "Non la riconosco più. Ho bisogno di tempo"

Lorenzo Amoruso assente a Mattino 5: le parole di Arianna David

Dopo aver letto le parole scritte da Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro, Emanuela Tittocchia, ospite della puntata di Mattino 5 dell’8 febbraio, ha puntato il dito contro l’ex calciatore: “Ma è impazzito? Che cavolo scrive?”, chiede. Arianna David che, prima del post aveva sentito Amoruso, ha aggiunto: “Lui è deluso perchè sono cinque mesi che si batte tanto, ci ha messo la faccia, si è preso anche tanti insulti. Io credo che lui, ieri, si aspettasse una reazione diversa di Manila nei confronti di Katia Ricciarelli ed onestamente mi sarei aspettata anch’io”, ha detto la David.

Lorenzo Amoruso "Manila? Mai augurato la morte a nessuno!"/ "Video strumentalizzato"

Secondo Arianna David, inoltre, Manila Nazzaro non si starebbe rendendo conto che la vicinanza ad alcuni concorrenti del Grande Fratello vip starebbe compromettendo il suo percorso nella casa. Amoruso, dunque, tornerà a parlare nei prossimi giorni o aspetterà di avere un confronto direttamente con la Nazzaro?





© RIPRODUZIONE RISERVATA