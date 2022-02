Lorenzo Amoruso: “Katia Ricciarelli l’umiltà non ti appartiene”/ “Artista vuota”

Lorenzo Amoruso attacca Katia Ricciarelli e lo fa con una storia pubblicata su Instagram. Il fidanzato di Manila Nazzaro, di fronte agli ultimi scontri tra la compagna e la cantante lirica avvenuti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non resta in silenzio e a poche ore dal nuovo appuntamento serale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, difende Manila Nazzaro e si scaglia contro la cantante lirica. Dopo mesi di amicizia, di giornate vissute in simbiosi, di momenti difficili che hanno affrontato insieme, Katia e Manila, dopo essersi allontanate, hanno messo un punto alla loro amicizia.

Manila Nazzaro, lo staff contro Katia Ricciarelli?/ "Bisogna aspettare che il karma…"

La Nazzaro, infatti, non ha gradito alcune frasi dette da Katia Ricciarelli nei suoi confronti. “Ma lei che possibilità di andare avanti a 44 anni che ha già su famiglia e figli, ed ha anche il suo lavoro” è stata la frase detta dalla Ricciarelli che ha portato la Nazzaro ad allontanarsi. La cantante lirica, inoltre, dopo la discussione tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi, si è schierata a favore di quest’ultimo deludendo ulteriormente Manila. Oggi, a poche ore dalla nuova puntata nel corso della quale sarà svelato il nome di chi dovrà abbandonare definitivamente la casa tra Katia, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, Lorenzo Amoruso sbotta sui social come aveva fatto all’apertura del televoto.

Katia Ricciarelli attacca Alex Belli/ "Siccome non c’è niente, mangiamo la mer*a?"

Lorenzo Amoruso, duro attacco a Katia Ricciarelli: “L’umiltà non ti appartiene”

Lorenzo Amoruso non usa giri di parole e con un post pubblico su Instagram, svela la propria opinione su Katia Ricciarelli e quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip tra la cantante lirica e Manila Nazzaro, la donna con cui vive da anni una bellissima storia d’amore. “Hai ragione Katia Ricciarelli,Manila Nazzaro non ha avuto una carriera brillante come la tua ma ha potuto creare una famiglia con due splendidi ragazzi. Successivamente cadere nella disperazione, rialzarsi come tante fantastiche donne in questo mondo e reinventarsi”, ha scritto inizialmente.

Franco Bortuzzo attacca Katia Ricciarelli: "È ancora qua"/ Lei minaccia l'addio ma...

“Visto che nella vita non hai mai saputo trasmettere sentimenti d’amore, di riconoscenza, affetto, sei purtroppo una grande artista completamente vuota“, ha concluso Amoruso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA