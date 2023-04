Lorenzo Amoruso, la rottura con Manila Nazzaro/ “Il passato è passato, voglio…”

Lorenzo Amoruso e la rottura con Manila Nazzaro: le sue dichiarazioni

Lorenzo Amoruso ha deciso di rompere il silenzio in merito alla rottura con Manila Nazzaro, attraverso i social. L’ex calciatore ha risposto a delle domande su Instagram, in merito alle dichiarazioni che l’ex Miss Italia ha rilasciato a Verissimo: “Cosa ne penso dell’intervista a Verissimo dell’ex? Non penso poiché credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila” afferma.

La Nazzaro, ai microfoni di Silvia Toffanin, in merito alla rottura con Lorenzo Amoruso aveva dichiarato: “La stima e l’orgoglio che non sentivo più in lui nei miei confronti.” L’ex dirigente sportivo ci ha tenuto, di conseguenza, a puntualizzare: “Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”.

Lorenzo Amoruso ha risposto ad alcune domande sui social, in merito a un possibile ritorno di fiamma con Manila Nazzaro. In molti vorrebbero una riconciliazione con l’ex Miss Italia che l’ex calciatore commenta così: “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia”.

Amoruso ha poi svelato in che tipo di rapporti è con la Nazzaro attualmente: “Ci siamo sentiti per telefono, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo. Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”.

