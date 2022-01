Lorenzo Amoruso, lettera a Manila Nazzaro/ Lei si commuove: “è la mia seconda chance”

Lorenzo Amoruso scrive una bellissima lettera di incoraggiamento alla sua dolce metà Manila Nazzaro, che durante la puntata serale del GF VIP lo aveva lodato a proposito della sua prestanza fisica. “Devo dire che a me è andata bene. Ho un bel manzo a casa…”. L’ex miss Italia viene chiamata in confessionale per la sorpresa di Lorenzo, che la commuove. “La mia si può chiamare diplomazia, in certe situazioni ho sempre cercato di mettere una pezza”, spiega commossa Manila dopo aver visto un bel filmato e dopo aver ripensato ai momenti più difficili della sua vita. “Esiste la bontà, anche in questa casa, per questo motivo io non ho mai mollato”, dice la concorrente gieffina ad Alfonso Signorini. “Da fuori non avevo segnali e mi domandavo: perché non mi arriva nulla?”, ribadisce ancora la Nazzaro.

Manila Nazzaro trama qualcosa/ A Soleil e Katia: "Abbiamo delle priorità"

Manila Nazzaro, commossa dalla lettera di Lorenzo Amoruso: “Voglio ringraziare la vita”

“In tutto questo qui dentro sono stati tutti bravi, non mi hanno abbandonato mai. Voglio ringraziare la vita per questa seconda chance che è Lorenzo”, conclude Manila Nazzaro. Ma il filmato è solo un assaggio per l’ex Miss Italia, che ha potuto assaporare appena una stralcio della lettera che Lorenzo Amoruso ha scritto per lei. “Ti faremo recapitare la versione completa, volevamo che tu la leggessi integralmente…”, assicura Alfonso Signorini, felicissimo di vedere Manila Nazzaro più serena rispetto alle scorse settimane. La sorpresa dell’ex calciatore ha fatto centro.

