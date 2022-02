Lorenzo Amoruso “Manila? Mai augurato la morte a nessuno!”/ “Video strumentalizzato”

La spiacevole frase pronunciata da Manila Nazzaro nei confronti di Nicola Pisu dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha destato non poco scalpore. L’ex Miss Italia parlando con Miriana Trevisan aveva rammentato lo scivolone di Pisu nei confronti di quest’ultima ed in merito aveva detto “lui può morire affogato”. Un video di pochi secondi diventato virale documenta proprio questa breve frase, seppur decontestualizzata. Nelle ultime ore la polemica si è allargata ulteriormente vedendo l’intervento di Nicola Pisu ed in ultimo di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro.

L’ex calciatore è sceso in campo in difesa della compagna ignara del polverone che ha sollevato con la sua frase. Amoruso ha tentato di far capire come l’intento della Vippona non sia stato affatto quello di augurare la morte a Nicola, come trapelato dal brevissimo video che circola sui social. Nel filmato integrale infatti l’ex Miss Italia espone un concetto più ampio per poi fare uso di un modo di dire spiacevole riferito al figlio di Patrizia Mirigliani.

Lorenzo Amoruso difende la compagna Manila Nazzaro

In un lungo commento Instagram, Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha preso le difese della compagna: “Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila, se pero cercate di vedere e capire il video intero forse, forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanta forte e magari sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana ‘ti meriti uomini che ti trattano male o cosa simile’ dove se volete ricordare lo stesso Signorini chiese a Nicola di scusarsi”.

Quindi nel difendere Manila Nazzaro ha voluto ricordare come nel caso di Nicola Pisu proprio quella frase infelice destinata a Miriana Trevisan gli costò una sonora nomination: “se ricordo bene fu nominato da quasi tutta la casa e fu eliminato”. Lorenzo Amoruso ha poi sottolineato come la compagna non abbia mai augurato la morte a nessuno: “Quindi se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma Manila Nazzaro non ha mai augurato la morte a nessuno, buona vita”, ha concluso.



