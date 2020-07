Lorenzo Amoruso: “Manila Nazzaro ancora sposata con Francesco Cozza”/ “Ecco perché..”

Manila Nazzaro è innamorata di Lorenzo Amoruso ma vorrebbe qualcosa in più dal loro rapporto. Lo confessa nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2020 dove con le amiche fidanzate ammette di desiderare il matrimonio o, comunque, una proposta di matrimonio con un simbolico anello. Le parole di Manila fanno però infuriare Lorenzo, che trova false alcune delle sue dichiarazioni. Lo confessa a Filippo Bisciglia dove ammette che il matrimonio è comunque impossibile per un aspetto in particolare: “Lei è ancora sposata col suo ex Francesco Cozza, quindi è una cosa impossibile”. Ricordiamo, infatti, che Manila Nazzaro esce da una lunga relazione con Francesco che è padre dei suoi due figli – Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8. Una storia finita bruscamente e a causa di tradimenti.

Manila Nazzaro e la brusca rottura con l’ex marito Francesco Cozza

In una recente intervista a Diva e Donna, infatti, la Nazzaro ha svelato: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”. E ha aggiunto: “Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. – e ancora – Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”, ha tuonato la donna, puntando il dito contro l’ex marito. “Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”, ha poi aggiunto nel corso dell’intervista.



