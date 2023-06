Lorenzo Amoruso: “Meglio i veri difetti che le false qualità!”/ Frecciatina per Manila Nazzaro?

Manila Nazzaro, ex Lorenzo Amoruso: lo sfogo social dopo le accuse

Negli ultimi mesi le vicende di cronaca rosa sono state terreno fertile per diverse storie; tra nuove liaison e rotture inaspettate. Al centro dell’interesse per diverse settimane abbiamo osservato l’evolversi del rapporto tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, più volte considerati ad un passo dalla separazione. Voci e rumor, a distanza di tempo, sembrano aver avuto ragione; i due sono infatti arrivati alla conclusione del loro rapporto e la showgirl sembra essere nuovamente impegnata con l’insegnante di ballo Stefano Oradei.

La nuova relazione di Manila Nazzaro con Stefano Oradei, unita alle varie indiscrezioni e dicerie di gossip, hanno chiaramente generato non solo la curiosità dei fan ma anche ulteriori rumor in relazione alle ragioni della rottura con Lorenzo Amoruso. In particolare, quest’ultimo – come riportato anche dal portale Leggo – avrebbe fatto riferimento all’esistenza di una relazione per la showgirl ancor prima che si lasciassero. La frecciatina non è passata inosservata e sui social sono partite valanghe di offese per Manila Nazzaro accusata di tradimento. Il risentimento degli hater aveva portato la showgirl, qualche giorno fa, a scrivere lungo sfogo su Instagram: “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica!“.

Lorenzo Amoruso, l’ultima “bordata” social dopo lo sfogo di Manila Nazzaro

Come anticipato, le presunte allusioni di Lorenzo Amoruso rispetto alla possibilità che Manila Nazzaro avesse una relazione ancor prima che si lasciassero hanno fomentato orde di haters contro la showgirl. Dal canto suo, l’ex volto del GF Vip, ha pubblicato un lungo sfogo sui social rivendicando la dignità delle sue scelte: “Care donne, abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto…“. Poche ore dopo lo sfogo di Manila Nazzaro, è poi arrivato un post sibillino di Lorenzo Amoruso – come riporta Leggo – che ai molti è sembrata una possibile risposta alle parole della sua ex compagna. “Mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo“.

La querelle social tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo la rottura non sembra volersi fermare. Come riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, sarebbe spuntata un’altra stories dell’ex calciatore che potrebbe essere considerata una vera e propria frecciatina indirizzata all’ex compagna, ora impegnata con Stefano Oradei. “Meglio i veri difetti, che le false qualità!”, questo quanto scritto da Lorenzo Amoruso; data la situazione, è lecito credere che possa trattarsi di una nuova bordata indirizzata a Manila Nazzaro.











