Lorenzo Amoruso, nuovo sfogo social su Manila Nazzaro?/ “Provo vergogna per…”

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio dopo aver pubblicato un post con cui ha annunciato di voler riflettere sulla sua storia d’amore con Manila Nazzaro che dura da qualche anno. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Manila, Lorenzo Amoruso è sempre stato in prima fila per difendere la compagna. Nel corso dell’ultimo incontro nella casa, Amoruso ha messo in guardia l’ex Miss Italia da determinati rapporti. Nell’ultimo periodo, però, alcuni atteggiamenti di Manila hanno spinto Amoruso a riflettere.

Lunedì sera, durante la puntata del GF Vip, su Instagram, ha scritto: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Dopo alcune ore di silenzio, questa mattina, Amoruso è tornato sui social con un nuovo messaggio.

Nel nuovo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, Lorenzo Amoruso non cita espressamente Manila Nazzaro, ma le parole usate sembrerebbero un chiaro riferimento alla situazione che lei sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip e lui, di riflesso, fuori.“Il problema, oggi, è che si vive in un mondo al contrario dove più sei stron*o e più ottieni, dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano“, scrive.

“Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati“, aggiunge. Cosa accadrà, dunque, tra Lorenzo e Manila? Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà un confronto?

