Lorenzo Amoruso/ “Pietro delle Piane? Magari ci ha marciato sopra, io non ho visto..”

Lorenzo Amoruso è l’uomo del momento. Dopo quello che è successo a Temptation Island 2020 al fianco di Manila Nazzaro, per lui è arrivato il momento di voltare pagina e non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa. In molti sono pronti a scommettere che lo vedremo più spesso ma, fino ad allora, e in attesa della proposta di matrimonio alla sua bella Miss, ecco che l’ex calciatore torna sull’argomento Temptation Island intervistato da Fanpage.it mettendo insieme i dettagli della fatidica notte in cui Pietro delle Piane avrebbe baciato la sua single per poi rivelarlo all’amico. Lorenzo Amoruso ammette che quella sera si era bevuto un po’ (senza esagerare) e che c’era un’atmosfera un po’ surreale e che quando Pietro ha iniziato a raccontare quello che era successo, lui lo ha pregato in tutti i modi di non peggiorare le cose per far adirare Antonella Elia.

LORENZO AMORUSO SVELA COSA E’ SUCCESSO CON PIETRO DELLE PIANE E…

Lorenzo Amoruso ha ammesso poi che Pietro delle Piane voleva sapere se la telecamera lo avesse ripreso o meno e, infine, svela: “Pietro mi ha detto di averla baciata ma nessuno di noi ha le prove del bacio. Non so se ci ha marciato sopra, magari per far ingelosire Antonella. Cos’è accaduto possono saperlo lui, Beatrice e forse Ilaria. Una cosa è certa: lui era molto arrabbiato”. L’ex calciatore svela che il suo collega voleva solo che controllasse se ci fosse davvero zona d’ombra o meno in quel punto ma lui gli ha fatto notare che i microfoni erano comunque attivi e che il danno era fatto, per questo lo ha invitato a “cercare la pace dentro di sè e fare una doccia fredda”. Amoruso sa bene che Pietro era arrabbiato e che ha sbagliato ma sa anche che adesso sta provando a fare ammenda, ci riuscirà?



