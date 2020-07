Lorenzo Amoruso, proposta di matrimonio a Manila Nazzaro/ Colpo di scena a Temptation

Una nuova puntata di Temptation Island ci attende questa sera, 16 luglio, su Canale 5 e le anticipazioni ci svelano già che non mancheranno problemi per la coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. “Pensavo fosse amore e invece era soltanto un bel calesse” saranno le parole dell’ex calciatore dopo aver visto un video della sua fidanzata in atteggiamenti affettuosi con qualche tentatore. Anticipazioni che fanno credere che la loro storia sia in qualche modo destinata a vivere un momento di crisi e forse rischiare anche la rottura. Ma è davvero ciò che attende la nota coppia? Stando a quanto trapelato nelle ultime ore no. Il destino vorrà per loro un finale più che idilliaco, almeno stando a quanto anticipato da Francesco Fredella. Nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, ha infatti annunciato che ci sarà una proposta di matrimonio!

Lorenzo Amoruso pronto a sposare Manila Nazzaro dopo Temptation Island

Nonostante Lorenzo Amoruso si sia mostrato in queste prime puntate piuttosto geloso della sua Manila Nazzaro oltre che polemico di fronte ad alcuni suoi atteggiamenti, sul finale l’ex calciatore deciderà di lasciare senza parole la sua amata, proponendole di sposarlo! Un vero e proprio colpo di scena al quale, a quanto pare, assisteremo però soltanto sul finale di questa edizione. Una vera sorpresa, soprattutto rispetto a quanto vedremo nella puntata di questa sera. Le anticipazioni infatti ci svelano che Lorenzo rimarrà scosso di fronte ad alcune immagini della sua fidanzata al fianco di un tentatore, sfogandosi con Filippo Bisciglia.



