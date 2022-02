Lorenzo Amoruso rompe il silenzio su Manila/ “Certe cose non mi sono andate giù”

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio e finalmente chiarisce il post scritto alcuni giorni fa in cui annunciava di voler prendere le distanze da Manila Nazzaro. Parole che hanno lasciato tutti sconcertati, viste le grandi dichiarazioni d’amore dell’uomo nei confronti della sua compagna, dichiarazioni che però Lorenzo riconferma. Se il suo post sembrava voler annunciare un suo allontanamento da Manila, nel recente chiarimento Amoruso fa un passo indietro e specifica che il suo non voleva essere un messaggio di rottura con la compagna.

“Non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. – ha esordito su Instagram – Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo.” ha quindi continuato.

Lorenzo Amoruso non prende le distanze da Manila Nazzaro: “La appoggerò sempre”

Per Lorenzo Amoruso questo comportamento avrebbe solo fatto male a Manila Nazzaro: “perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa”, ha ancora aggiunto. Così ha chiarito che “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua.” E ha poi risposto alle accuse di questi giorni: “Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna.”.

Amoruso ha anzi spiegato di aver preso del tempo per riflettere “per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello. Questo è quello che volevo dire e il mio amore per Manila continua ad essere più forte che mai perché noi sappiamo quello che ci lega, dopodiché siete liberi di esprimere il vostro parere tanto so che la mer*a verrà tirata addosso anche e soprattutto alle persone più buone.” ha concluso.



