Lorenzo Amoruso, sorpresa a Manila Nazzaro/ Al Gf Vip per un messaggio importante

Lorenzo Amoruso è pronto a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip. Questa sera, venerdì 21 gennaio 2022, il compagno di Manila Nazzaro farà visita a Cinecittà per supportare la showgirl nel suo percorso all’interno del reality. L’ex Miss Italia non sta attraversando un periodo facile, alcuni rapporti si sono pesantemente incrinati e la convivenza si fa sempre più dura, specialmente adesso che Delia Duran ha sconvolto le dinamiche del programma.

Giacomo Urtis sparla di Soleil Sorge con Manila Nazzaro/ "Non è stata usata ma..."

Infatti, da quando la moglie di Alex Belli è entrata in gioco, Manila ha dovuto fare i conti con il muro eretto dall’amica Soleil, evidentemente delusa dal suo atteggiamento eccessivamente benevolo nei confronti di Delia. Ecco quindi che Lorenzo Amoruso proverà a riportare il sereno tra le due e a dare alla compagna la giusta carica per proseguire il programma.

Manila Nazzaro/ Amicizia al capolinea con Soleil? Con l'arrivo di Delia è guerra!

Manila Nazzaro sente la mancanza di Lorenzo Amoruso

Nelle scorse ore, oltretutto, Manila Nazzaro aveva manifestato nostalgia ed una forte mancanza del suo grande amore Lorenzo, a cui aveva rivolto un messaggio molto dolce e profondo: “Amore mio, l’unica certezza che ho fuori sei te. Qui non ne ho, fuori ne ho una grandissima e mi basta“. Il Grande Fratello VIP, così, ha deciso di organizzarle una sorpresa, con la complicità di Lorenzo Amoruso, che non vede l’ora di avvicinarsi alla sua dolce metà e dichiararle il suo amore dopo tanto tempo. Questa sera l’ex calciatore farà di tutto per strapparle un sorriso, vediamo se se la sua incursione sarà sufficiente per riportare allegria e spensiertazza nell’avventura gieffina di Manila.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli vs Manila Nazzaro "Smettila di fare la brava ragazza…"/ Scatta la polemica...

© RIPRODUZIONE RISERVATA