Lorenzo Amoruso Vs Anna e Antonio dopo Temptation Island/ “Poco rispettosi, Andrea..”

L’avventura delle coppie di Temptation Island 2020 si è conclusa tra addii e riconferme. Un lieto fine tra i più romantici è quello che ha visto protagonisti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che ad oggi stanno ancora insieme e sperano di avere un figlio. Proprio l’ex calciatore ha raccontato le emozioni e sensazioni di questo viaggio in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne nel numero in edicola questa settimana. Dopo essersi detto soddisfatto del percorso fatto con Manila e contento di aver riscosso tanta ammirazione anche nel pubblico a casa, Lorenzo ha parlato dei compagni d’avventura, non risparmiando qualche critica. “Ho condiviso questo percorso con persone tutte diverse. – ha esordito – Alessandro e Ciavy si portavano dietro un passato di coppia difficile. In una coppia non basta solo l’amore serve anche il rispetto, la voglia di venirsi incontro all’interno del rapporto: le loro storie non sono andate bene perché certi elementi mancavano da troppo tempo.” Diversa invece la situazione per Pietro e Antonella “sono cuna coppia molto più navigata, è importante che appianino la situazione legata all’ex di lei”, ha dichiarato Amoruso.

Lorenzo Amoruso: l’amicizia con Andrea e la critica alla fidanzata Anna

Le critiche di Lorenzo Amoruso sono però per due persone in particolare: Anna, fidanzata di Andrea da lui anche definita ‘la burattinaia’, e Antonio, fidanzato di Annamaria. “Antonio e, dall’altra parte Anna, hanno avuto a mio avviso degli atteggiamenti poco rispettosi e per chi vive, come me, le mancanze di rispetto e le bugie peggio di un tradimento non sono aspetti da sottovalutare.” ha dichiarato. E non sono mancate parole d’affetto per Andrea: “è nata una sintonia spontanea. In certi momenti mi sono anche rivisto nella sua storia, forse perché dall’altra parte c’era una madre di due bambini. Poi pensavo a quanto Anna e Manila fossero diverse: la mia compagna parlava di indipendenza totale e Anna del contrario. Nessuna donna può pensare di trattare Andrea come un bambino, senza dargli il giusto valore: lui è un ragazzo con un cuore gigantesco, la testa sulle spalle, pieno di valori, come pochi se ne trovano alla sua età.” Così ha concluso: “Da amico, anche ora che siamo fuori, mi assicurerò che abbia intorno le persone giuste. Se la loro coppia funzionerà dipenderà molto dall’atteggiamento di Anna. Credo che, nonostante tutto, anche io le avrei dato una seconda chance.”



