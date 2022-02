Lorenzo Amoruso vs Katia Ricciarelli per parole su Manila/ “Sei arida, una vergogna”

Duro sfogo social di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, dopo alcune dichiarazioni di Katia Ricciarelli nei confronti dell’ex Miss Italia. Confidandosi con Davide Silvestri nella casa del Gf Vip, la nota soprano ha parlato così dell’amica Manila Nazzaro: “Io ho fatto una scelta per te – dice riferendosi ai concorrenti votati per la finalissima – che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni – dice parlando proprio di Manila – c’ha famiglia, ha figli, ragiona…”.

Katia Ricciarelli è stato anche catturata dalle telecamere del Gf Vip mentre diceva: “Quell’altra (riferendosi sempre alla Nazzaro ndr) – neanche per idea non l’avrei… anche perchè lei ha la sua famiglia, non immaginavo mai che avrebbe usato questa ripicca, questa brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni”.

LORENZO AMORUSO VS KATIA RICCIARELLI: “SEI UNA VERGOGNA”

Parole che non sono piaciute ai fan della biondissima concorrente del reality show di casa Mediaset e soprattutto a Lorenzo Amoruso, che attraverso varie stories su Instagram ha ripubblicato il tutto, con annesso commento. Inizialmente ha scritto: “Complimenti Katia Ricciarelli, sarai una signora solo come status ma per il resto sei una vergogna”.

Quindi si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo: “Cara Katiuscia Ricciarelli, ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli ‘aggettivi’ che hai utilizzato verso persone nella casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne, ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre… signori si nasce” con l’aggiunta dell’hashtag respect. Fra le ultime stories pubblicate, anche una bella foto di un abbraccio fra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, con scritto “le voglio in finale”.

