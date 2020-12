Lorenzo Baglioni/ “La dad può cambiare la scuola” (Lo Zecchino di Natale – L’attesa)

Lorenzo Baglioni sarà protagonista dello speciale “L’Attesa” primo appuntamento di Natale organizzato da Lo Zecchino d’Oro, in onda oggi alle 17.05 su Rai 1. Nato a Grosseto nel 1986, Lorenzo Baglioni è laureato in matematica. Dal 2014 ha iniziato a pubblicare video sul suo canale YouTube, come “Selfie” e “La ragazza di Firenze”, che raggiungono brevemente le 100.000 visualizzazioni. Il debutto musicale risale al 2015 con il “Vengo anch’io! No tu no! – Canto anch’io, no tu no”, rifacimento della celebre canzone di Enzo Jannacci. Nel dicembre del 2017 ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2017 e nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Il congiuntivo”, classificandosi quarto. A febbraio 2018 ha pubblicato il suo primo album in studio “Bella, Prof!”. Nel 2019 ha pubblicato i nuovi singoli “Ue!” e “Maturandi”.

Lorenzo Baglioni il cantore della scuola

Lorenzo Baglioni è stato stato un alunno esemplare fino al dottorato in matematica e anche un insegnante, prima di dedicarsi esclusivamente alla musica. Il cantautore toscano è stato intervistato dalla Nazione per commentare la situazione attuale della scuola: “La DAD è un’occasione per cambiare la scuola. In meglio. Per i professori è l’occasione di far entrare in classe la tecnologia. Il digitale aumenta i colori sulla tavolozza educativa, nessuno ne abbia paura“. Lorenzo Baglioni ha anche confessato di ricevere molti messaggi, da professori e studenti che lo ringraziano per la sue canzoni: “Ogni giorno mi qualcuno mi ringrazia di aver reso i ragazzi più sensibili verso la lingua italiana. E studenti mi raccontano la gioia di un sette e mezzo sulle leggi di Keplero. Soddisfazioni che valgono più di un disco d’oro”.



