Lorenzo Balducci, chi è?/ L’ex fidanzato Roger Duplease e il coming out: “Lo rifarei”

CHI È LORENZO BALDUCCI?

Lorenzo Balducci, attore, è ospite nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio 2022 di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. L’artista ha recitato nel corso della sua carriera in diverse pellicole, fra cui si ricordano “Stregati dalla Luna” (2001), “Mariti in affitto” (2002), “Tre metri sopra il cielo” (2004), “Concorso di colpa” (2004), “Gas” (2005), “Ma l’amore… sì” (2006), “L’eletto” (2006), “Last Minute Marocco” (2007), “Il sole nero” (2007), “I testimoni” (2007), “Così vanno le cose” (2008), “Io, Don Giovanni” (2009), “Due vite per caso” (2009), “Ce n’è per tutti” (2009), “Le cose che restano” (2010), “Good as you” (2012), “Gli anni amari” (2019), “La solitudine è questa” (2021).

Questa premessa è utile per vedere come ci sia stato un lungo periodo di inattività, collegato forse in parte all’inchiesta giudiziaria che ha colpito la sua famiglia e forse anche alla decisione di Balducci di fare coming out e dichiarare la propria omosessualità nel 2012: “Non so se questo abbia frenato la mia carriera – ha commentato ai microfoni di gay.it –. Non so dare una risposta precisa, mi baso sulle sensazioni che ho e in parte ti direi di sì. Non ho mai vissuto casi di omofobia diretta sul posto di lavoro, ma una parte di me pensa comunque di sì. Però io ero cosciente, nel 2012, che andavo incontro anche a questo. Potessi tornare indietro lo rifarei, anzi forse lo rifarei anche prima”.

LORENZO BALDUCCI E L’EX FIDANZATO ROGER DUPLEASE

Nel prosieguo del suo intervento su gay.it, Lorenzo Balducci ha aggiunto di non pensare troppo “a quello che sarebbe potuto succedere se non avessi fatto coming out, ma alla quantità di attori che lo hanno fatto nel resto del mondo prima e dopo di me. Una piccola fetta di artisti che rischia, uscendo allo scoperto. Ogni coming out mi fa ben sperare. Poi certo, vedi quello che è successo al DDL Zan e torni a perdere ogni tipo di speranza nel futuro”.

A livello sentimentale, non si hanno recenti aggiornamenti: nel 2018 Balducci era legato sentimentalmente a Roger Duplease, ma pare che la loro storia d’amore sia terminata per motivi non meglio precisati dai due. Lo rivela il portale cinematographe.it.

