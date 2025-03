Tutto su Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sono fidanzati ormai da tanto tempo e insieme condividono moltissime passioni tra cui quella dei viaggi. Infatti, hanno praticamente girato il mondo e una delle ultime vacanze di gennaio è il Laos e la Cambogia. Il food blogger e chef, recentemente diventato vegano per amore degli animali ha deciso di documentare la sua nuova alimentazione sui social insieme alla fidanzata giornalista. I due hanno deciso di ritrovare sè stessi dopo il percorso a Ballando con le Stelle che li ha tenuti impegnati per diverso tempo.

Selvaggia Lucarelli, chi è? "Ho subito violenza psicologica"/ "Chiara Ferragni? Ecco cosa ne penso oggi"

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno appena fondato la Boutade Srl, una nuova società che si occupa di pubblicare e vendere riviste di attualità, ma non solo! Anche di ideare e diffondere podcast e materiale audiovisivo. Insomma, i due sono parecchio impegnati! Tempo fa lo chef aveva rilasciato una dichiarazioni a Vanity Fair: “Della coppia io sono sempre stato il diplomatico, anche se l’eccesso di diplomazia spesso mi ha portato dei rimpianti”, aveva detto, dicendo che uno dei suoi difetti più grandi è quello di essere goffo, cosa che a Selvaggia Lucarelli fa molto ridere.

Max Giusti: “Selvaggia Lucarelli? Insieme per 7 anni, ecco perchè ci siamo lasciati”/ “Il rapporto di oggi…”

Lorenzo Biagiarelli, il periodo difficile con Selvaggia: “Era fuori dalla realtà“

Per quanto riguarda la loro coppia, la giornalista aveva svelato di aver vissuto un periodo delicato con il compagno, che per un periodo si era estraniato dalla realtà: “Eravamo su due piani opposti. Si è isolato dalla realtà“, aveva spiegato, raccontando che in quel periodo non riusciva più a riconoscerlo. Classe 1990, Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona e oggi è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo italiano. Da giovanissimo si sposta a Senigallia e qui resta per diverso tempo prima di ritornare nel luogo di nascita.

Laerte Pappalardo ha una fidanzata?/ Perché è finita con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli: "Oggi siamo amici"

Oltre alla cucina si appassiona alla musica e alla storia, ma non si laurea perchè la passione per i fornelli ha prevalso su tutto il resto. Con Selvaggia Lucarelli intraprende una relazione che dura ancora oggi: lei, madre di Leon avuto da Laerte Pappalardo, ha ben sedici anni più del ragazzo ma la differenza d’età non pare intaccare la loro storia d’amore. Anzi, spesso i due hanno fatto presente di essere in perfetta sintonia, ma i battibecchi non mancano: “A maggio scorso mi è capitato di urlare contro Selvaggia anche se lei non c’entrava niente: ero semplicemente sopraffatto”.