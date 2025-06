Chi è Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli: un amore che dura da circa dieci anni e che potrebbe essere coronato dal matrimonio.

Da circa 9 anni Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli si raccontano, tra attività professionali e impegni quotidiani, anche nel merito della loro splendida liaison. Lei giornalista, lui scrittore e ‘social chef’, ma cosa ha scandito il più classico dei colpi di fulmine? Stando ai racconti fatti nel tempo, è stato il compagno a fare il primo passo dopo aver iniziato una timida corte sui social: “Le mandai un audio con ‘Pensiero’…”, la canzone – ha raccontato lo chef – era però modificata in maniera simpatica per chiedere a Selvaggia Lucarelli di una cena insieme.

Perchè Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi hanno litigato?/ Possibile scontro all’Isola: che lite nel 2018!

La differenza d’età non è mai stato un problema per Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli; il primo incontro risale a circa 9 anni fa con la giornalista ai tempi 41enne, lui invece aveva 25 anni. Un amore fulmineo, come testimoniato dai racconti della Lucarelli che – come riporta Elle – poco dopo il loro primo incontro aveva già le idee chiare: “Gli chiesi subito di sposarci e fare un figlio”. Biagiarelli prese tempo, proprio per non bruciare le tappe e non per mancanza di sentimento. Nel tempo hanno poi deciso di pensare al matrimonio come qualcosa di più pratico e meno romanzesco: “Giel’ho buttata sul pragmatico”, ha spiegato Selvaggia Lucarelli in un’intervista recente spiegando con ironia come dopo aver atteso la proposta dal compagno abbia poi deciso di rompere gli indugi. Dunque, è lecito credere che presto avremo maggiori notizie sulla data del fatidico sì.

Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli: "Indagine? Troppe piste, niente di solido"/ "Da Giletti a Le Iene…"

Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli: dagli esordi in tv alla passione per viaggi e cucina

Ma chi è Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli? Diverse passioni appartengono alla sua storia personale e professionale, ma è l’amore per i fornelli ad aver dato vita a buona parte dei suoi progetti che dai social sono poi arrivati all’industria editoriale e poi televisiva. Sul web si è infatti messo in evidenza con un blog dedicato al racconto dei suoi innumerevoli viaggi a contatto con culture culinarie di ogni tipo, scandagliando tradizioni e peculiarità.

L’esordio editoriale di Lorenzo Biagiarelli – compagno di Selvaggia Lucarelli – risale al 2019 con il libro ‘Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare’. In poco tempo arriva a farsi conoscere anche dal pubblico televisivo in particolare con ‘E’ sempre mezzogiorno’ dove era ospite fisso di Antonella Clerici. Non meno nota la ‘discussa’ partecipazione a Ballando con le stelle dove, tra i giurati, c’era proprio la compagna Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, nuovo show RIP - Roast In Peace/ Si celebrano i funerali dei vip più celebri