Qualsiasi sia il contesto o l’argomento, vige una certezza sul giudizio di Selvaggia Lucarelli; mai banale e quando serve tagliente al punto giusto. E’ nota la sua verve dialettica, tanto per il suo ruolo da giudice a Ballando con le stelle quanto per le sue attività da giornalista e per le numerose inchieste portate avanti nel tempo. Il suo ruolo è tra i più rilevanti nel settore e lo dimostra la costante curiosità degli appassionati anche in riferimento a temi che non riguardano prettamente la sua carriera professionale. Cosa sappiamo sulla vita privata della giornalista e in particolare sul rapporto con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli?

Diverse sono le occasioni in cui la stessa Selvaggia Lucarelli ha offerto parole al miele per raccontare la storia d’amore con il fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. Proprio quest’ultimo, qualche settimana fa, si è lasciato andare ad una romantica dedica per la giornalista di ritorno dall’ennesimo viaggio insieme: “Per la prima volta da quando viaggio sono felice di tornare a casa. E non perchè non mi sia piaciuto quello che ho visto a perchè mi piace tanto quello che mi aspetta… Soprattutto la vita per sempre con questa ragazza, la fortuna più grande”. Parole al miele emblematiche per una liaison che dura da diversi anni a dispetto degli stereotipi per la differenza d’età; questo un aspetto che fece quasi scalpore quando emersero le prime notizie sulla relazione ma che entrambi hanno ampiamente superato e glissato.

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli: un mondo di passioni tra viaggi, cucina e musica

Sicuramente qualcuno si sarà chiesto chi è Lorenzo Biagiarelli oltre ad essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli; classe 1990 ed originario di Cremona, spicca per la sua passione per la musica. Da giovanissimo inizia a cimentarsi con l’arte delle sette note e in particolare con lo studio di diversi strumenti. Non appartiene direttamente al mondo dello spettacolo ma, soprattutto grazie ai social, è riuscito a farsi largo anche nel mondo della tv con diverse partecipazioni degne di nota. Sicuramente la più curiosa è quella a Ballando con le stelle dove tra i giurati vi era appunto la sua fidanzata, Selvaggia Lucarelli.

Tra le passioni di Lorenzo Biagiarelli – fidanzato di Selvaggia Lucarelli – spicca il contesto culinario e nelle vesti di chef ha attirato l’attenzione con un simpatico blog a tema e numerosi progetti degni di nota. Passione che ha trovato spazio anche in tv dove si ricorda la sua partecipazione nel programma ‘Cortesie per gli ospiti’ su Real Time. Sempre in riferimento alla passione per i fornelli spicca la partecipazione fissa, dal 2020, nel cast de ‘E’ sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici. La cucina è anche il tema centrale del suo primo libro: ‘Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare’, pubblicato nel 2019.