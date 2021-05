Lorenzo Biagiarelli, compagno Selvaggia Lucarelli/ “Un meraviglioso ragazzo..”

Selvaggia Lucarelli ha dimenticato il suo amore malato e anche i suoi rapporti falliti con il ‘folle’ e curioso Lorenzo Biagiarelli, questo è il nome dell’attuale compagno della giornalista che preferisce nascondere con un velo di privacy la sua vita privata ma non riesce a non raccontare della sua attuale felicità. Selvaggia Lucarelli (età attuale 45 anni) è un volto noto della televisione e del web ma sicuramente anche il suo attuale compagno non è da meno visto che è spesso ospite di Antonella Clerici con le sue ricette e i suoi prodotti. Lorenzo Biagiarelli, classe 1990, nato a Cremona, ama viaggiare e sperimentare prodotti e gusti sempre nuovi ed è così che ha attirato anche l’attenzione di Antonella Clerici che è rimasta colpita proprio dalla sua curiosità. La sua gioventù è andata in scena in quel di Senigallia ma per lavoro si è poi trasferito a Milano.

Selvaggia Lucarelli contro Giulia Salemi?/ "Raccolte fondi, la moda del momento.."

Lorenzo Biagiarelli, compagno Selvaggia Lucarelli, chi è e cosa fa nella vita?

Lorenzo ama i viaggi, la musica e la scrittura ma è soprattutto uno chef in questo momento anche se in passato si è dato alla musica. I due condividono molte passioni tra cui quelle per i viaggi e spesso posano in giro quando ne hanno l’occasione. Selvaggia Lucarelli non parla spesso del suo nuovo compagno ma ha avuto modo di raccontare le follie che lui ha fatto per lei evidenziando il fatto di essere sempre attento ai suoi bisogni. In occasione del suo compleanno, lui era alla ricerca del regalo perfetto e visto che lei continuava a chiedere un cammello, ecco che lui ha avuto modo di donarglielo.. gonfiabile, ma è stato pur sempre attento alle richieste della sua amata: “Questo è Lorenzo, questo meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c’è un motivo nuovo per essere felici. E se non c’è, va bene anche quello del giorno prima”. Cosa racconterà oggi ospite a Domenica In di lui?

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona in tribunale per Selvaggia Lucarelli/ Ed è subito lite con il giudiceSelvaggia Lucarelli vs Fabrizio Corona/ "Esce dal carcere e chiama amico Grillo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA