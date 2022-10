Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Selvaggia Lucarelli sempre più gelosia?

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina: frecciata a Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina sono una coppia di concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. Durante l’ultima puntata momenti di grande tensioni in giura con la fidanzata Selvaggia Lucarelli quando la maestra di ballo ha lamentato il desiderio di voler lavorare di più con il cuoco anche al di fuori delle ore della sala prova. “Noi ci vediamo solo in sala, non ci frequentiamo fuori” – ha detto Anastasia lasciando intendere il suo desiderio di vedere Lorenzo anche al di fuori di Ballando. Le parole della ballerina non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando e compagna di Lorenzo, che ha precisato: “com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”.

Anastasia Kuzmina allora senza problemi ha replicato: “mi vorrei prendere un caffè con lui” con Biagiarelli che ha ironizzato: “Dai, abbiamo entrambi trent’anni e siamo in due fasi diverse della vita”. L’ultima parola spetta a Selvaggia Lucarelli: “Vabbè ne parliamo a casa”.

La coppia formata da Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina ha creato non poche tensioni durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2022 facendo “arrabbiare” la giurata Selvaggia Lucarelli. Non solo, anche Carolyn Smith ha preso la parola per dire la sua: “sento meno il terzo incomodo, però questa non è una scusa. Una coppia deve fare quello che deve fare una coppia, a prescindere da chi c’è all’esterno. Bisogna dimenticare l’altra persona perché la persona più importante nel gioco è la persona che fa da partner nella gara”.

Anche Francesco Canino ha detto la sua “mi sembrava uno dei fratelli Karamazov, ma la cosa che mi ha fatto più rabbrividire è stata la canzone”. La proposta di Anastasia ha trovato concorde anche Sara Di Vaira che ha detto: “è importantissimo il caffè fuori dalla sala. Ballando con le stelle è una famiglia. Ci deve essere il ballerino, la ballerina e la coppia. Ma anche il fidanzato o la fidanzata. Selvaggia sei così intelligente che puoi invitare i ragazzi a cena. Prendi anche te il caffè con Lorenzo. E’ importantissimo frequentare il partner fuori dalla sala. Anastasia continua così”.











