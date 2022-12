Lorenzo Biagiarelli con Anastasija Kuzmina, Ballando con le stelle/ Penalizzato? È polemica!

Lorenzo Biagiarelli con Anastasija Kuzmina, Ballando con le stelle 2022

Nella finale di Ballando con le Stelle 2022 ci sarà il ripescaggio e Lorenzo Biagiarelli in coppia con Anastasija Kuzmina potrebbe tornare ufficialmente in gara. Vediamo qual è stato il percorso dello chef fino a questo momento. Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato alla settima puntata, non è riuscito a vincere su Rosanna Banfi. Nella clip di presentazione lo chef ha dichiarato che Ballando è il programma perfetto per lui. Per sette anni ha accompagnato Selvaggia agli studi dello showdance e si è appassionato al sistema. La sua ballerina ha dichiarato che Lorenzo voleva impressionare la sua donna, difatti ogni settimana s’impegnava molto alle prove. Per Biagiarelli la partecipazione al talent è un modo per vendicarsi della fidanzata che per anni ha fatto apprezzamenti su Conticini e altri concorrenti, ora per lui era arrivato il momento della vendetta e voleva servirla su una pista da ballo.

Il pubblico non ha mai accettato che Lorenzo Biagiarelli fosse in gara e a sempre parlato di conflitti di interessi con la fidanzata Selvaggia. Nonostante lo chef ballasse bene, sui social veniva sistematicamente bollato come il “raccomandato”. Anche lo stesso Dario Cassini ha avuto da ridire sulla faccenda. In realtà Lorenzo meritava di uscire dallo showdance. I concorrenti che sono andati in finale, sono più preparati di lui. Dispiace perché nelle ultime settimane si era sciolto, ma ancora non abbastanza da liberarsi della sua rigidità. È uno dei concorrenti che potrebbe insidiare il ripescaggio di Luisella Costamagna, vediamo cosa sarà capace di fare. In una puntata di Ballando, Selvaggia ha detto che Lorenzo ha la capacità di distruggere ogni cosa, ma poi trovare la forza e la caparbietà di riprendersi tutto, succederà anche questa volta?

Il percorso di Lorenzo Biagiarelli e Anastasija Kuzmina

Andiamo a rivivere il percorso di Lorenzo Biagiarelli e Anastasija Kuzmina a Ballando con le stelle 2022. Nella prima puntata l’uomo è sceso in pista con una bachata e Selvaggia si è emozionata. Poi ha presentato un boggie ed è scoppiata la polemica che ha messo Lorenzo in cattiva luce. Lo chef ha chiesto di essere giudicato per il ballo e non per essere il fidanzato di Selvaggia e l’allievo di Anastasija. Il pubblico non ha apprezzato l’atteggiamento di Lorenzo, perché ha ritenuto scortese il comportamento che ha riservato alla sua maestra. Anche i giudici lo hanno redarguito, ma in realtà le sue parole sono state fraintese e l’unico a dargli ragione è stato Matano.

Lorenzo Biagiarelli ha continuato il suo percorso presentando un paso e un jive. Nella quinta puntata ha proposto un Moderno che non ha convinto la giuria ed è andato allo spareggio con Cassini e Mughini. Dopo aver superato lo spareggio, Lorenzo ha proseguito la sua corsa verso la finale con un tango dove la parte introduttiva della canzone è stata cantata da lui. Alla settima puntata ha dovuto affrontare di nuovo uno spareggio, il samba ha convinto la giuria che l’ha premiato con voti alti, ma il pubblico social non lo ha sostenuto con i like. Allo spareggio si è scontrato con Rosanna Banfi e ha perso il confronto. L’uscita di scena di Lorenzo Biagiareli ha scatenato molti dissapori. Alberto Matano ha accusato la giuria di aver dato giudizi severi nei confronti dello chef, mentre a Domenica In, Anna Pettinelli ha dichiarato che Lorenzo ha pagato per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.











