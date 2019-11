Lorenzo Biagiarelli, critiche per Cortesie per gli ospiti B&B/ È caos sul nuovo cast!

Su Real Time ieri ha esordito la nuova stagione di “Cortesie per gli ospiti”, storico format Discovery divenuto in questa nuova edizione “Cortesie per gli ospiti B&B”. Il format è rimasto abbastanza invariato, ambientazione nei B&B a parte, ma sono i tre giudici ad essere tutti nuovi. Michela Andreozzi, Lorenzo Biagiarelli (fidanzato di Selvaggia Lucarelli) e Max Viola hanno preso il posto di Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Un cambio che non è però piaciuto ai telespettatori che su Twitter si sono scatenati in commenti alquanto negativi. Particolarmente affezionato al cast precedente, il pubblico di Real Time ha infatti avuto da ridire in particolare sulla Andreozzi e sul fidanzato della Lucarelli, trovandoli poco adatti al compito.

Cortesie per gli ospiti B&B, critiche per il nuovo cast

Ecco solo alcuni dei tweet critici sul nuovo cast dello show Cortesie per gli ospiti B&B. “Per quanto sia fan del format di #cortesiepergliospiti, non riesco a capire #cortesiepergliospitibb. I giudici sono copie di Diego, Csaba e Roberto… L’interior design parla con lo stesso tono! Tanto valeva farlo fare agli originali” si legge; e ancora “Ma di preciso in #cortesiepergliospiti b&b, a che tipo di strutture sono abituati? Cioè, io manco negli alberghi 4 stelle trovo certe cose e loro le pretendono nei b&b? Mah, al momento non mi convince“. E c’è ancora chi nota “Di giudici ce ne saranno solo 3: Csaba, Alessandro e Diego. Gli altri sono brutte copie o pessime imitazioni“. È chiaro che il format, con i suoi nuovi protagonisti, non ha convinto del tutto il pubblico ma per dare un giudizio definitivo bisognerà attendere le prossime puntate. Il pubblico cambierà idea?

