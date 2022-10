Lorenzo Biagiarelli diserta Domenica In “Era invitato…”/ Mariotto “Non viene perché…”

Mara Venier ha rivelato che Lorenzo Biagiarelli, tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”, era stato invitato a partecipare a “Domenica In” nella giornata di oggi, domenica 23 ottobre 2022, ma il compagno di Selvaggia Lucarelli non si è presentato. Una notizia emersa durante il dibattito intavolato nella prima parte della puntata e che ha subito raccolto la reazione divertita di Guillermo Mariotto, giurato di “Ballando”: “Se ne guarda bene dal venire qui – ha commentato –. Non è il momento per essere qua! Prestare il fianco in quel modo…”.

MARA VENIER: “LORENZO BIAGIARELLI ERA STATO INVITATO A DOMENICA IN”

Mariotto ha anche aggiunto che la ballerina di Lorenzo Biagiarelli, Anastasia Kuzmina, è “il genio del male. Le piccolette di quella misura lì contengono una tale rabbia, una saggezza e un sapersi arrampicare sugli alberi laddove non si arrampica nessuno…”. Luisella Costamagna, altra concorrente di “Ballando con le Stelle”, ha riportato la discussione sulla questione Biagiarelli, sposando il politically correct: “Io notavo che qui siamo in quattro e parliamo di un quinto che, invece, è assente”. È stato a quel punto che Mara Venier ha svelato il retroscena: “Lorenzo è stato invitato, noi invitiamo sempre… Qui abbiamo parlato sempre molto bene di lui”.

