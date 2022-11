Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle 2022/ Nuove polemiche?

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle 2022: l’avventura non decolla

Lorenzo Biagiarelli, compagno di Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle, nonostante ci metta molto impegno non riesce a fare breccia nel cuore del pubblico che lo considera spocchioso e arrogante. Molti pensano che stia pagando il prezzo di essere il fidanzato della Lucarelli, simpatica a pochi. Altri lo considerano negato per il ballo, poco espressivo, molto legnoso da sembrare un comodino. Dicono a Cassini che vive di protagonismo, ma Lorenzo è troppo vanesio.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE/ Critiche anche da Selvaggia: "Non benissimo"

Soprannominato il “re del soffritto”, viene definito monotono, saccente e inespressivo. Alcuni follower sono d’accordo che sia andato allo spareggio a tre, hanno trovato giusto anche che abbia superato il voto social, perché tra Mughini e Cassini è quello che ha ballato meglio. Se da una parte gli utenti sono soddisfatti dell’uscita di Giampiero, dall’altra non vedono l’ora di vedere fuori dai giochi Lorenzo Biagiarelli.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Giuria concorda: "Migliore performance"

Il moderno di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina hanno portato in pista un Moderno sulle note di “Anna e Marco” di Lucio Dalla. Per Carolyn la coreografia è stata interessante, la coppia ha ballato bene, ma è mancato un tocco di personalità da parte di Lorenzo, è sembrato un po’ meccanico. Il ballo deve sprigionare emozioni e lei vuole sulla pista più Lorenzo, non basta ricordare i passi, si deve lasciare andare ed impressionare. Canino ha visto un miglioramento, il fatto che ora viene valutato solo per il ballo e non per essere il fidanzato di.. gli ha dato sicurezza e serenità e in pista si è visto che è sceso più tranquillo, senza la pressione di dimostrare qualcosa in più. Zazzaroni non è riuscito a trovare sintonia fra il ballo e la musica. Per Selvaggia spalle e braccia sono risultate ancora pesanti.

Lorenzo Biagiarelli diserta Domenica In "Era invitato…"/ Mariotto "Non viene perché…"

Mariotto ha assistito a una bellissima lezione di ginnastica. Alla fine la coppia ha totalizzato 32 punti ed è finita allo spareggio con Giampiero Mughini e Dario Cassini, vincendo con il 56% dei consensi.

Nuovo inizio per Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022

Per Lorenzo Biagiarelli sabato è come se fosse stata la prima puntata di Ballando con le Stelle. Finalmente la scorsa settimana si è parlato di ballo. Lo ha chiesto che venisse fatto in maniera sbagliata, ma adesso è stato trovato il canale giusto con la giuria. Da oggi per il cuoco è cominciato Ballando con le Stelle. Si reputa un falso giovane. Sembra un trentaduenne, ma in realtà è un vecchio. Gli piace andare al ristorante e quando si alza dalla poltrona lo fa soltanto per risiedersi.

In verità è un ottantenne nel corpo di un trentenne. Anche Anastasia lo rimprovera, è goffo nei movimenti, pare un anziano di centocinquanta anni che è in balera e accenna un maldestro samba pensando di stare in spiaggia. Lorenzo ha la risposta a tutto e quando non ce l’ha ci pensa per trovarla. Spesso dice una cosa pensando che sia simpatica, ma la gente lo guarda attonito. Anche Anastasia ha confessato di non capire le sue battute e quando se le fa spiegare, non riesce a sorridere, perché non la divertono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA