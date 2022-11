Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Prossimi eliminati?

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2022: i pregiudizi sul ragazzo

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina non riescono a fare breccia nel cuore della gente di Ballando con le stelle 2022. Le persone sono prevenute nei confronti dell’uomo e certamente non è lui sbagliato ma tutti gli altri che lo giudicano in modo errato. C’è chi lo voleva eliminato dalla seconda puntata, chi gli rimprovera di ballare guardando a terra. È rigido e meccanico, non trasmette emozioni. La ballerina realizza delle belle coreografie che non rientrano nello stile di Lorenzo e comunque ci sono poche prese. Molti sono dispiaciuti per Anastasia perché pensano che non sia facile per lei insegnare il ballo a un super ego mascherato da ragazzo timido. Lorenzo in questo momento è danneggiato dal fatto che molti follower lo ritengono un privilegiato e diversi commenti sono dettati da antipatie.

Sabato Lorenzo ha ballato bene, ma se non fosse stato per il tesoretto di Rossella Erra probabilmente sarebbe andato di nuovo allo spareggio al posto di Paola Barale. E vista l’avversione che il pubblico manifesta nei suoi confronti sarebbe uscito dai giochi. A questo punto la strada per lo chef è tutta in salita, anche se tecnicamente è un valido ballerino deve riuscire a interpretare la musica e a scrollarsi di dosso quell’aria da “robot” che lo rende troppo rigido nei

Il Tango di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina hanno ballato un Tango sulle note di “Amandoti” di Gianna Nannini. Lo chef ha introdotto l’esibizione accennando le prime strofe della canzone. Questa settimana è stata la ballerina a chiedergli di interpretare con il ballo una storia che la riguardava personalmente. Il risultato è stato soddisfacente, anche il pubblico ha mostrato molto interesse, chi invece ha avuto da ridire è stata la giuria, a parte Selvaggia che questa volta si è sentita obbligata a difendere il suo fidanzato dagli attacchi ingiustificati dei suoi colleghi. Per Mariotto, il concorrente è ancora molto “meccanico”. Per Zazzaroni è stato un buon Tango senza emozioni, fatto bene fino a un certo punto.

Secondo il parere di Canino, a mettere a suo agio Lorenzo non è tanto il ballo quanto il cantare. Carolyn ha trovato la coreografia molto bella e ha visto tanta armoniosità nella coppia, ma ancora bisogna lavorare sull’energia che entra. Selvaggia comprende Mariotto che ha sempre bastonato Lorenzo, ma questa volta i giudizi negativi sono fuori luogo, c’è stata una grande intesa tra Lorenzo e Kuzmina e nel ballo ha funzionato tutto bene. I voti non sono stati alti e la coppia ha totalizzato 38 punti che poi sono diventati 63 grazie al tesoretto di Rossella Erra.

Nella clip che anticipa l’esibizione Lorenzo Biagiarelli si è mostrato molto dispiaciuto per ciò che è accaduto nelle puntate precedenti di Ballando con le stelle. La scorsa settimana poi ha dovuto superare una dura prova, quello dello spareggio e per un attimo ha avuto l’impressione che il suo percorso si fosse fermato in partenza. Gli sarebbe dispiaciuto molto uscire, perché vuole farsi conoscere per quello che è realmente. Si sente una persona felice e fortunatamente ha avuto una vita felice, ma non perché non ha mai avuto problemi da affrontare, ma in famiglia si contrastavano in modo armonioso.

È nato a Cremona da una famiglia che a Senigallia gestisce uno stabilimento balneare. Ha uno zio che un tempo era proprietario di una fabbrica di cioccolato e ci portava sempre i suoi amici a fare le gite scolastiche all’interno dell’edificio. Non ha vissuto in una famiglia benestante, quando i suoi genitori si sono separati, ha sempre ricevuto da loro la parte più bella della vita. Ha una grande empatia, la felicità è un diritto di tutti, ma non ha il potere per darla a chiunque.











