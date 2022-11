Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle/ Raccomandato o no? Social spaccati

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle: come la vede il pubblico?

La coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle divide il pubblico social che stravede per lei, non si può dire altrettanto per lui. Per alcuni in pista è ancora troppo legnoso e poco empatico. A molti follower sta venendo il dubbio se la giuria sia di parte, in quanto i voti sono un po’ esagerati: l’intento è di riabilitare la sua posizione in classifica. Nelle prossime puntate, il pubblico vorrebbe vedere Anastasija più sciolta. I suoi fan conoscono le sue potenzialità e ricordano le belle coreografie delle passate edizioni. Quest’anno fare coppia con Lorenzo, sta mettendo un freno alla sua esuberanza. Non può pretendere troppo dal suo allievo perché dall’altra parte non vuole suscitare nessuna sorta di gelosia nei riguardi di Selvaggia. Anastasija c’è rimasta male per come il pubblico ha giudicato male Lorenzo e ci ha tenuto a precisare che il food-blogger non le è mai mancato di rispetto.

Lei è riuscita a capire qual è stata la richiesta di Lorenzo la scorsa settimana, ma nessun altro al mondo l’ha capito, altrimenti non sarebbe successo un putiferio. Sui social il suo allievo è stato etichettato come una persona presuntuosa, spocchiona, piena di alter ego, non è così, ma la maniera in cui si è espresso ha dato questa impressione. La Kuz’mina nella clip ha fatto notare ai giudici che continuano a parlare al ragazzo che per sette anni gli ha portato i caffè in studio e non a Lorenzo Biagiarelli, concorrente di Ballando. Mentre lui da una parte continuava a gridare di essere “Lorenzo”, dall’altra era il ragazzo gentile dei caffè.

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono scesi in pista con un Jive sulle note di “Chimica” di Rettore e Ditonellapiaga. La giuria è stata concorde nel dargli voti alti. Nel ballo è stata messa grande energia e non si è mai perso il ritmo. La coreografia è stata vivace, con all’interno molti passi interessanti. Carolyn ha rimproverato Lorenzo di essere troppo meccanico nei movimenti, nelle prossime esibizioni vorrebbe vederlo più armonioso e leggero. Anche Mariotto si è complimentato con il concorrente che nelle scorse puntate gli ha ricordato Morgan, mettendolo in ansia. Questa volta si è dato una regolata e la coreografia gli è stata cucita addosso dalla Kuzmina come un abito da sartoria. Alla fine la coppia ha conquistato 39 punti.

Quello che è accaduto la scorsa settimana dove Lorenzo ha chiesto di non essere considerato il ballerino di.. e nemmeno il fidanzato di…, ma essere valutato per quello che lui è realmente, ha suscitato una reazione negativa da parte dei social. Difatti il suo profilo è stato attaccato da insulti ed è passato per quello che manca di rispetto alla sua insegnante di ballo. Lorenzo reclamava che parlassero di lui soltanto, invece le sue parole, probabilmente dette male, sono state travisate e si è trovato al centro di un ciclone. I rapporti con Anastasija sono migliorati, stanno capendo cosa deve fare solo lei e cosa può fare Lorenzo, senza perdere il confronto.











