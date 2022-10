Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina: gelosia archiviata a Ballando con le stelle?/ Manca l’intesa ma…

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle: in cerca di complicità

Il pubblico dalla coppia Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina si aspetta maggiore complicità e si augura che questo inconveniente sia solo passeggero a Ballando con le stelle. L’intervento di Lorenzo è stato criticato dai social che hanno ritenuto il suo comportamento poco rispettoso nei riguardi della sua ballerina. Durante la settimana è intervenuta con un tweet anche Antonella Clerici prendendo le difese del food blogger. Biagiarelli domenica scorsa ha declinato l’invito a Domenica In non trovando adeguata la sua partecipazione. In realtà il discorso di Lorenzo è stato capito da pochi. I follower più attenti hanno puntato il dito contro Selvaggia, in quanto è stata lei ad innescare la sceneggiata della fidanzata gelosa, impedendo al fidanzato di costruire un rapporto con la sua maestra.

Ora che è stato messo tutto in chiaro il pubblico si aspetta grandi cose. Dalla settimana scorsa ne è uscita affranta la Kuzmina. Lei si stava divertendo a recitare il terzo incomodo e non si è resa conto che il suo allievo stava soffrendo per una messinscena con la giuria. Milly ha voluto ascoltare il suo parere su questa questione, ma la ballerina si è scusata per non essersi presa cura del suo allievo. Lei non si è mai posto il problema, ha trovato divertente il teatrino con Selvaggia e il nucleo provvisorio e non si è resa conto che Lorenzo non stesse bene. In questi giorni come coppia di ballo hanno toccato il fondo, ma qui possono soltanto salire e trovare una via di mezzo tra quello che il suo allievo vuole e quello che lei vuole da lui.

Ballando con le stelle 2022: “Un’emozione da poco” per Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina è scesa in pista con un Paso Doble sulle note di “Un’emozione da poco”. A fine esibizione la giuria ha avuto da ridire sul contenuto della clip di Lorenzo e la polemica si è protratta per dieci minuti. Per Zazzaroni ha ballato bene, è il miglior ballo che ha fatto finora (7 punti). Per Carolyn Smith ha ballato bene, la parte superiore è ancora un po’ rigida (5 punti). A Mariotto il Paso Doble non è piaciuto, l’atteggiamento è quello di una persona furiosa (5 punti). Per Selvaggia Lucarelli la coppia ha ballato bene però in alcuni momenti c’è stato un eccesso di protagonismo. (7 punti). A fine puntata la coppia ha totalizzato 31 punti superando il cono d’ombra. Nella clip della settimana scorsa, Lorenzo Biagiarelli è stato molto contrariato dal comportamento della giuria.

Per la seconda volta a Ballando con le stelle 2022 è andata in scena una storia e non si è parlato né di coreografia e né di ballo. La scenetta alla Sandra Mondaini e Raimondo Vianello è stata anche divertente, però sulla pista la realtà è diversa e Biagiarelli si è lamentato che lui e la sua ballerina vengano giudicati diversamente dagli altri concorrenti. In questo momento Lorenzo ha bisogno che si parli di lui. È vero è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma sulla pista è Lorenzo Biagiarelli. Lo chef non vuole essere né il fidanzato di… e nemmeno il ballerino di… ma se stesso. Ha un suo lavoro e una sua identità. Lui balla e vuole ed essere giudicato per questo.











