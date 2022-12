Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ L’accusa: “Odio su di lui!”

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ripescati a Ballando con le stelle 2022?

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina attendono di scoprire quale sarà il loro destino nella puntata di Ballando con le stelle 2022 di oggi 2 dicembre. La coppia è stata eliminata ma potrebbe rientrare in gara grazie al ripescaggio che andrà in scena proprio questa sera. Sarebbe una seconda occasione per il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che nel programma non ha avuto vita facile.

Rossella Erra difende Carolyn Smith/ "Ha una professionalità mentre Selvaggia…"

Proprio il suo essere legato alla Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, ha creato discussioni e dissapori, eclissando la luce sul Lorenzo ballerino. Dopo la sua eliminazione la stessa Selvaggia si è lanciata in un lungo sfogo, svelando di trattamenti scorretti contro Lorenzo: “Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò. – ha annunciato su Instagram – E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara!. Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello“.

Selvaggia Lucarelli difende Lorenzo Biagiarelli: "Come l'hanno trattato"/ Sfogo e...

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina: dichiarazioni pesanti dopo l’eliminazione a Ballando

Parole simili sono arrivate anche da Anastasia Kuzmina che in un’intervista recente ha dichiarato: “L’eliminazione? Ovviamente non sto benissimo perché questo è quasi come un fallimento. C’è da dire che non potevamo combattere contro tutto l’odio che c’era su Lori. – ha tuonato, concludendo con una forte stoccata alla giuria – Diciamo che lo volevano fuori e alla fine l’hanno fatto fuori. Anche lui è abbastanza giù di morale. Quando abbiamo parlato mi ha detto che abbiamo fatto lo sbaglio di considerarlo come un concorrente normale. Noi pensavamo che bastasse portare delle buone esibizioni.”

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli vs Sara Di Vaira, "Non mi ha fatto le condoglianze"/ L'accusa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA