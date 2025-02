Ormai da otto anni Selvaggia Lucarelli è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, più giovane di lei di quindici anni. Nato a Cremona nel 1990, il compagno della giornalista de “Il fatto quotidiano” e giudice di “Ballando con le Stelle”, è nato a Cremona ma cresciuto a Senigallia: lì i genitori avevano uno stabilimento balneare. Lorenzo Biagiarelli ha una grande passione per la cucina: possiamo definirlo infatti un “food blogger”. Come sottolinea lui stesso non è uno chef ma un divulgatore di gusto: sul suo profilo, infatti, pubblica spesso piatti, ricette, ma anche viaggi, spesso in compagnia della sua amata Selvaggia.

Non mancano neppure le esperienze televisive nella vita di Lorenzo Biagiarelli che nel 2019 ha esordito nel programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti”, facendosi conoscere anche dal grande pubblico. In Rai, invece, è stato protagonista di “È sempre mezzogiorno” condotto dalla simpaticissima Antonella Clerici. Per quanto riguarda invece esperienze televisive non afferenti alla cucina, nel 2024 Lorenzo ha preso parte a “Ballando con le stelle“, avendo come giudice tra l’altro proprio la sua compagna.

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli: chi è? “Il tempo è un tema…”

Tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli ci sono ben quindici anni di differenza. L’età non è stato un problema al momento di cominciare la relazione ma inevitabilmente i pensieri, nella testa della giornalista, ci sono e non ne ha mai fatto un segreto: “Stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“ ha raccontato al Corriere della Sera. I due si sono trovati ad affrontare qualche tempo fa anche il tema del matrimonio: lei avrebbe chiesto al compagno se volesse sposarla ma lui avrebbe rifiutato.