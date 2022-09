Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ “A Ballando con le stelle 2022..”

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle: “Contratto firmato con il sangue“

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza dal prossimo ottobre. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni che si sono rincorsi in lungo e in largo, finalmente si è fatta luce sul cast ufficiale del dance show di Rai1. Tantissimi i nomi di spicco che vedremo esibirsi a passi di danza, tra cui quello di Lorenzo Biagiarelli. Social chef e food blogger, è uno dei volti fissi del programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che ritroverà a Ballando in veste di giudice.

Attraverso un post condiviso su Instagram, Lorenzo Biagiarelli ha confermato la sua presenza nella nuova edizione in qualità di concorrente: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle“. E rivela quale motivo l’abbia spinto ad accettare: “Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue“.

Nel post condiviso su Instagram Lorenzo Biagiarelli ha riservato spazio anche per una frecciatina ad un altro concorrente di Ballando con le stelle: Enrico Montesano. Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha infatti punzecchiato l’attore sul tema del vaccino anti-Covid, ironizzando sulle posizioni complottiste e no-vax da lui prese durante la pandemia da Coronavirus: “Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso“.

La nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia dunque col botto e non mancheranno le polemiche e i colpi di scena. Ma Biagiarelli, ripromette, non abbandonerà mai il suo primo vero amore: la cucina. E così proseguirà la sua collaborazione con È sempre mezzogiorno, dove lo rivedremo anche per questa edizione in qualità di ospite fisso: “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso“.











