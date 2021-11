Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ Conquistata con una nota vocale

Questo pomeriggio Selvaggia Lucarelli sarà ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera dove forse tornerà sull’argomento che l’ha vista al centro del dibattito pubblico questa settimana: la discussione con Morgan che ha anche affermato di averla querelata per aver pubblicato messaggi privati, e sicuramente parlerà del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, lo chef di “È sempre mezzogiorno!” condotto da Antonella Clerici.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli hanno 16 anni di differenza sono fidanzati da diversi anni, dopo che, come lui stesso ha raccontato a L’Assedio di Daria Bignardi, conquistò la donna con una nota vocale cantata sulle note dei Pooh, Pensiero. Lo chef, infatti, oltre alla cucina nutre anche la passione per la musica, mondo in cui è noto con lo pseudonimo di B-Law.

Lorenzo Biagiarelli innamorato di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli hanno in comune diverse passioni come la cucina e i viaggi. La coppia, infatti, molto attiva sui social prima della pandemia rendeva partecipi tutti i loro followers in merito ai loro viaggi alla scoperta di nuove combinazioni culinarie.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sono molto innamorati a vicenda, tanto chela donna in un’intervista a Domenica In ha confessato a Mara Venier: “È un uomo gentile, un uomo buono. Il classico uomo che non mi sarebbe mai piaciuto dieci anni fa”.

