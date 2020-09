LORENZO BIAGIARELLI, FIDANZATO SELVAGGIA LUCARELLI/ Il primo contatto su Facebook

Classe 1990, “not a chef” (come scrive sulla sua pagina Facebook) ma uno che “cucina”, “scrive”, “viaggia”. E soprattutto “mangia”. Questo l’identikit un po’ sibillino di Lorenzo Biagiarelli, noto come il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, food blogger e personaggio televisivo nato a Cremona e cresciuto a Senigallia (Ancona). Dopo aver conquistato il web con la sua cucina social, nel 2019 ha compiuto il grande passo entrando a far parte del cast di Cortesie per gli ospiti B&B. Anche lui, dunque, è giudice di un programma televisivo, forse meno cattivello rispetto alla Lucarelli, ma altrettanto spigliato ed esperto.

Dopo il liceo, Biagiarelli si è iscritto alla facoltà di storia, che ha abbandonato quasi prossimo alla laurea. Un’altra delle sue passioni è stata – per un certo periodo di tempo – la musica, un mondo in cui ha fatto il suo esordio con lo pseudonimo di B-Law.

Lorenzo Biagiarelli tra tv e libreria

Lorenzo Biagiarelli si occupa principalmente di cucina etnica (con cui è venuto a contatto durante le sue trasferte all’estero) e impiattamenti accattivanti. L’anno scorso ha esordito ufficialmente in televisione, e in particolare su Real Time, all’interno dello spin-off di Cortesie per gli ospiti. Sempre nello stesso periodo è uscito in libreria il suo primo libro, un romanzo culinario dal titolo Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Curiosità sulla relazione con la Lucarelli: lui è più giovane di lei di ben 16 anni. La giudice di Ballando con le Stelle si dichiara innamorata e serena al suo fianco, ma non sono poi tanti i dettagli che trapelano circa il loro rapporto. Dei due si sa che la conoscenza è avvenuta su Facebook, mentre il primo incontro a cena in un ristorante giapponese. Simpaticamente, Lorenzo l’ha conquistata inviandole un messaggio vocale in cui cantava un brano dei Pooh.

Lorenzo Biagiarelli e la passione per la cucina

Prima di Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha avuto diverse altre storie più o meno importanti con altrettanti personaggi dello showbiz. Tra tutte, ricordiamo il matrimonio solo civile con Laerte Pappalardo (figlio del cantante Adriano) dalla quale ha avuto un figlio, Leone, che oggi ha 15 anni. Visto l’amore per il cibo di lui, la coppia ha iniziato a frequentarsi proprio in un ristorante. In uno dei suoi post ha raccontato da dove ha origine questa passione: “Mia madre rincasava dopo di me e così, forse per farle una gentilezza o più probabilmente per distrarre il mio stomaco con un diversivo come si farebbe davanti a una tigre a stecchetto da un mese, ho iniziato a preparare il pranzo”. A quanto risulta, attualmente, Lorenzo vive e lavora a Milano.

