Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ “Mai parlato in Tv di noi ma…”

Si chiama Lorenzo Biagiarelli ed è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, nonostante questo non li abbiamo mai visti insieme in Tv, almeno sino ad ora. Sì, perché le cose stanno per cambiare e ad annunciarlo è stata proprio la Lucarelli, svelando che lei e Lorenzo saranno protagonisti della prima intervista di coppia per L’assedio di Daria Bignardi. “Io e Lorenzo non siamo mai andati in tv insieme a parlare di noi e ci è sempre sembrato giusto così. Perché siamo già noi sempre, non c’è bisogno di esserlo anche dove entrambi siamo altro, su strade diverse. – ha scritto Selvaggia su Instagram, per poi spiegare cosa l’ha portata a cambiare idea – Però Daria Bignardi in queste puntate de L’Assedio ha avuto la grande capacità di farmi abbassare le difese, di regalarmi la possibilità di raccontarmi in un modo nuovo e di raccontarlo a una persona che sa ascoltare.”

Chi è Lorenzo Biagiarelli? Dalla Lucarelli alla passione per la cucina

Se della storia con Selvaggia Lucarelli sappiamo solo ciò che traspare sui social, della vita lavorativa di Lorenzo Biagiarelli sappiamo che è uno chef di 30 anni e volto televisivo. Nel 2019 è stato fra i giudici dello spin-off dello show Cortesie per gli ospiti, poi è stato scelto dalla Clerici per entrare nella squadra della sua trasmissione. “Per tanti anni ho vissuto di musica, cantando e suonando più o meno tutti gli strumenti – racconta sul suo sito web -, e stavo per laurearmi in storia con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo, ma quando mi sono preso un attimo per darmi un’occhiata dentro ci ho trovato pentole, coltelli e mestoli. Ho quindi deciso di mettermi in cucina a sperimentare, elaborare e soprattutto a cucinare, e a raccontare la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano insieme.”





