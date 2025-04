Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma anche un personaggio noto sia in tv che sui social. “Not a chef. Cucino, scrivo, viaggio. Ma soprattutto mangio” – è la descrizione presente su Instagram dove il compagno di Selvaggia Lucarelli è seguitissimo. La coppia è legata da tantissimi anni e presto diventeranno marito e moglie, visto che stanno organizzando il matrimonio. A rivelarlo è stata Selvaggia ospite di Alessandro Cattelan al programma radiofonico “Hot Ones Italia”. “Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio” – ha raccontato la giudice di Ballando con le Stelle.

La risposta di Lorenzo fu negativa deludendo così tanto la Lucarelli al punto da farne una questione di orgoglio da imporsi di non chiederglielo mai più! Tutto è cambiato nel tempo, visto che dopo nove anni dalla prima volta Selvaggia, alla soglia dei 50 anni, ha pensato bene di rifargli la proposta di matrimonio buttandogli la cosa dal punto di vista burocratico.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagirelli presto sposi: ecco quando

La proposta di matrimonio di Selvaggia Lucarelli al compagno Lorenzo Biagirelli è arrivata durante un volo in aereo. “Potremmo fare una festa incredibile con la pizzica, i taralli, Albano, Emma e Negramaro” – ha detto la Lucarelli riuscendo così a convincere il compagno che diventerà suo marito la prossima primavera! I due sono follemente innamorati anche se non mancano i litigi e le incomprensioni. Proprio la Lucarelli ha rivelato che, quando litigano, Lorenzo ha imparato a gestire la cosa arrivando perfino a cambiare stanza.

“Quando urlo e strepito per 5 minuti si finge morto” – ha dichiarato Selvaggia che diventa una “belva” quando il compagno va in altre stanza arrivano anche a chiudersi in bagno. Nonostante tutto però la Lucarelli ha confessato: “questi sono dei momenti pirotecnici, visto che per il resto con Lorenzo abbiamo trovato il nostro equilibrio”.