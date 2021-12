Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ “Suo piatto preferito? Polpette”

Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ed è, come la compagna, un noto personaggio televisivo. E’ infatti uno chef molto stimato che al momento fa parte del cast di “E’ sempre mezzogiorno”, programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici durante l’ora di pranzo. La sua prima apparizione in tv risale comunque a due anni fa, al 2019, quando divenne uno dei giudici dello spin off di Cortesie per gli ospiti B&B, prima appunto di traslocare sul primo canale. Classe 1990, Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona, anche se la maggior parte della sua vita l’ha trascorsa in quel di Senigallia, nota località delle Marche.

Il suo primo amore non era la cucina, bensì lo studio (è stato ad un passo dal laurearsi in Storia) e la musica (è noto con lo pseudonimo di B-Law). In seguito, però, è esplosa appunto lapassione per il food, ed ha così deciso di intraprendere un percorso nato sul web, e che lo porterà al piccolo schermo. Come detto in apertura, Lorenzo Biagiarelli è noto anche per essere il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli, e nonostante i 16 anni di differenza di età, lui 31 lei 47, l’amore fra i due va a gonfie vele. Stando a quanto riportato dai rumors, la coppia si sarebbe inizialmente approcciata su Facebook, dopo di che i due sarebbero usciti a cena, e la “leggenda” vuole che lo chef abbia fatto breccia nel cuore della sua donna attraverso una nota vocale cantata sulle note dei Pooh.

LORENZO BIAGIARELLI, FIDANZATO SELVAGGIA LUCARELLI: I VIAGGI E IL CIBO, PASSIONI IN COMUNE

Tante sono le passioni che li accomunano, a cominciare da quella per i viaggi e il cibo: “L’idea del viaggio in cucina – ha dichiarato il cuoco durante una recente intervista – è sempre stato il filo conduttore dei miei viaggi anche con la mia compagna Selvaggia Lucarelli”. E basta andare sui social dei due per vedere splendidi paesaggi esotici, spesso e volentieri in zone ai confini del mondo.

Ma qual è il piatto che ama più cucinare Lorenzo Biagiarelli? “Quando Selvaggia torna dal lavoro, magari ha saltato il pranzo, arriva a casa la sera tardi, in quel momento so che devo prepararle le polpette al sugo“. In merito all’esperienza lavorativa su Rai Uno, ha invece confessato: “Lavorare con Antonella Clerici è meraviglioso, l’umanità che lei sa condividere a telecamere spente è cosa rara. Nella quotidianità Antonella è capace di farci lavorare sempre con un sorriso, con rispetto e serenità”.

