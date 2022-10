Lorenzo Biagiarelli furioso: “Non solo solo il fidanzato della Lucarelli”/ Lite con la giuria di Ballando!

Lorenzo Biagiarelli furioso con la giuria a Ballando con le stelle: “Non sono solo il fidanzato di Selvaggia Lucarelli”

Nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2022 va in scena un duro sfogo da parte di Lorenzo Biagiarelli. Il concorrente, in coppia con Anastasia Kuzmina, lamente nel video che anticipa l’esibizione il trattamento da parte della giuria. Si dice stanco infatti dei siparietti nati perché è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e del fatto che il ballo, in tutto questo, passi inj secondo piano.

“È andata in scena l’ennesima esibizione in cui non ci si focalizza sulla coreografia ma sul fatto che io e Anastasia non prendiamo il caffè, non siamo coppia e tutte le scenette con la mia compagna… – tuona lui nel video – Noi siamo gli unici ad essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro anche col cartello! Ma sul palco sono Lorenzo Biagiarelli!”

Lorenzo Biagiarelli sotto attacca dalla giuria di Ballando

Le parole di Lorenzo Biagiarelli fanno però infuriare parte della giuria. Ivan Zazzaroni, per primo, dice assurdo che proprio lui che ben li conosce ormai da sette anni avanzi queste accuse: “Noi giudichiamo sempre e comunque il ballo!”. Fabio Canino concorda, così come Carolyn Smith, che tuona: “A me non interessa per niente chi è la tua fidanzata, per niente!” C’è chi invece, come Sara Di Vaira, attacca Lorenzo per l’atteggiamento che ha con Anastasia Kuzmina che dovrebbe, secondo lei, trattare con più riguardo.

