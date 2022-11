Lorenzo Biagiarelli, infanzia felice malgrado problemi economici/ “Mamma disse che..”

Lorenzo Biagiarelli, infanzia felice nonostante i problemi economici: “Una volta mia madre mi disse che…”

La scorsa settimana, durante la puntata serale di Ballando con le Stelle 2022, Lorenzo Biagiarelli ha raccontato la sua infanzia felice, grazie ad una famiglia accorta che ha saputo trasmettere abbondanza e amore anche in periodi difficili e di ristrettezze economiche. “Io ho avuto una vita più che facile, felice” ha spiegato in una clip trasmessa nei giorni scorsi.

“Nasco in una famiglia che gestisce uno stabilimento balneare, a Senigallia […] Ho scoperto dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Mia madre un giorno mi ha detto: ‘C’è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena’.“, ha raccontato Lorenzo Biagiarelli. Un racconto molto personale, che non ha fatto breccia nel cuore dei giurati. Specialmente in Guillermo Mariotto, che ha dato la sensazione di annoiarsi, o peggio addormentarsi.

L’infanzia felice e ordinaria di Lorenzo Biagiarelli che ha terribilmente annoiato Guillermo Mariotto

“Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso…”, ha commentato il giurato. D’altronde lo stesso Lorenzo Biagiarelli aveva detto di essere consapevole del fatto che la felicità non “vendesse” bene in tv. Ad ogni modo è andato dritto come un treno, ripercorrendo le tappe salienti del suo passato ordinario.

“Anche il modo in cui i miei genitori si sono separati, io ho ricevuto solo la parte bella […] Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. È una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l’abbiano. Infatti ho una grandissima empatia in questo senso. Io sento che sarebbe diritto di tutti essere felici, ma non ho quel potere lì”.

