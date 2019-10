Lorenzo Biagiarelli/ “Io e Selvaggia Lucarelli non litighiamo! Cosa le cucino se…”

Per il primo appuntamento con Selvaggia Lucarelli, il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, l’ha invitata a cena a casa sua e le ha preparato un risotto alla parmigiana sormontato da petto d’anatra alle prugne. La serata è andata talmente bene che il ragazzo, uno dei food blogger più amati del web, quella ricetta l’ha messa nel suo libro. Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare, questo il titolo del suo mix perfetto tra amore e cibo. Ricette (perfino la deliziosa frittata di sua nonna) e il racconto della sua storia d’amore con una delle più controverse giornaliste del mondo dello spettacolo. Per molti anni Lorenzo si era occupato d’altro. La sua biografia comprende un passato da sedicente rockstar e una tesi in Storia sul Protestantesimo italiano del XVI secolo. “La laurea l’ho mollata a quattro esami dalla fine, ahimè. La musica invece è stata la mia occupazione principale finché non mi sono reso conto che m’interessava di più cucinare per la band che non salire sul palco (…) Sono entrato in crisi mistica. Parto per Londra, città che adoro, e dopo una rapida e infelice carriera da barista sono andato a lavorare in un pub. Londra mi ha insegnato tantissimo. Per esempio che là fuori c’è tutto un mondo di sapori. E che la cucina italiana è pazzesca, ma in giro c’è molto altro da assaggiare”.

Lorenzo Biagiarelli: la relazione con Selvaggia e cosa le cucina

Lorenzo Biagiarelli quindi, inizia anche a viaggiare con Selvaggia Lucarelli ed i post su Instagram fanno il pienone di like. Soprattutto quando si lancia in assaggi coraggiosi, come quest’estate in Cina, quando ha azzannato una zampa di gallina. “Era una vita che volevo provarla. Ma guardi che Selvaggia non è da meno: in Myanmar l’ho convinta ad assaggiare uno scorpione. Ha detto che era buono e sapeva di granchio”. Ovviamente in casa cucina lui: “Selvaggia andrebbe avanti a surgelati”. E se litigano (“Non succede quasi mai”), il piatto da realizzare per farla felice è qualcosa di leggero: “Le preparo delle verdure croccanti al forno col salmone e due uova cotte a 65°, un filo più in là della coque. Ma se la voglio davvero vedere felice come una bambina porto in tavola la pasta al forno con le polpette”.

