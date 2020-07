Lorenzo Biagirelli, dedica a Selvaggia Lucarelli/ “Per amarsi serve un letto…”

In occasione del compleanno della sua donna, Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ha voluto dedicarle in un lungo post in cui ha parlato di questi loro anni insieme e, in particolare, del fatto che i due ogni anno siano riusciti a partire proprio per festeggiare il suo compleanno nei posti più disparati. Quest’anno non è stato così. La pandemia ha fermato anche Selvaggia Lucarelli e il compagno che per l’occasione ha deciso di postare una loro foto facendole una dedica speciale che ha fatto sciogliere i fan della giornalista e opinionista. In particolare, Biagiarelli conclude il suo racconto di posti e viaggi bellissimi con una consapevolezza ben precisa: “Il compleanno della donna della mia vita, che tutti gli altri anni era partenza, quest’anno è arrivo. In un posto meraviglioso però, e con un ottimo insegnamento”.

LORENZO BIAGIARELLI E LA DEDICA A SELVAGGIA LUCARELLI

Rivolgendosi poi alla diretta interessata, arriva la dedica d’amore in cui sottolinea il fatto che per essere felici non c’è bisogno di andare in giro ma basta “un letto, sempre lo stesso letto”. Lorenzo Biagiarelli conclude: “Per amarci non abbiamo bisogno di strade scoscese, bestie sconosciute e sobborghi misteriosi, non ci servono traversate dell’oceano o voli in mongolfiera, ma solo un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati”. A quanto pare quest’anno i due si sono dovuti “accontentare” della bella Puglia che li ha visti arrivare proprio in queste ore per le vacanze. Selvaggia Lucarelli amerà lo stesso il suo compleanno 2020 al fianco di coloro che ama?

Ecco il post integrale del suo compagno:





