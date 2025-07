Tutto sulla vita privata di Leonardo Bonicelli, il ginnasta che ha subito un grave infortunio durante una gara.

Tra i talenti più promettenti della ginnastica artistica italiana, il nome di Leonardo Bonicelli sta tenendo tutti con il fiato sospeso a causa di un grave infortunio subito durante le Universiadi 2025 Classe 2022, Lorenzo Bonicelli ha 23 anni ed è cresciuto ad Abbadia Lariana, sulle rive del Lago di Como dedicando quasi tutta la sua vita alla ginnastica artistica e trascorrendo il suo tempo tra un allenamento e l’altro.

Legatissimo alla propria terra e alla famiglia, Lorenzo è sempre stato molto determinato e ha lavorato duramente per raggiungere i propri obiettivi professionali e sportivi. Nella vita di Lorenzo Bonicelli, tuttavia, non c’è solo lo sport perché ha sempre studiato non trascurando nulla. Dopo il diploma, infatti, ha scelto di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Economia presso l’Università Mercatorum.

La vita privata di Lorenzo Bonicelli

Come molti sportivi che hanno fatto dello sport il proprio stile di vita, anche Lorenzo Bonicelli è molto discreto e riservato. Come si evince dal suo uso dei social e dalle interviste rilasciate nel corso delle varie gare, nella vita di Lorenzo Bonicelli, per il momento, non sembrerebbe esserci tratta di una fidanzata. A soli 23 anni, l’atleta sembrerebbe avere tempo solo per gli studi universitari e lo sport che è diventato il suo obiettivo numero uno.

Nessun dettaglio e nessun indizio che faccia pensare alla presenza di una fidanzata nella sua vita. L’atleta, infatti, ha sempre condotto una vita tranquilla dedicandosi totalmente allo sport. Una scelta matura e consapevole quella di Bonicelli che ha deciso di mantenere un basso profilo dando risalto alle sue imprese sportive.

