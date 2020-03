Lorenzo Brino è morto/ Il piccolo Sam di Settimo Cielo si è schiantato con l’auto

Lorenzo Brino è morto, il giovane attore si è spento a 21 anni dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo. Il suo nome potrebbe non dirvi niente ma vi basti sapere che era suo il volto dell’amato Sam della serie tv cult Settimo Cielo al fianco di Jessica Biel e il resto del cast. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attore sia morto sul colpo in un incidente stradale a soli 21 anni. Citando fonti della polizia della contea di San Bernadino, in California, sembra che Lorenzo Brino stava guidando una Toyota Camry verso le 3 del mattino finendo la sua corsa proprio contro un palo mentre viaggiava da solo. L’attore è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente ma il rapporto della polizia ora dovrà rivelare l’esatta dinamica dell’incidente.

LORENZO BRINO E’ MORTO, IL MESSAGGIO DELLA SORELLA

Lorenzo Brino in Settimo Cielo ha recitato al fianco dei fratelli Zachary e Nikolas Brino e la sorella Myrinda “Mimi” Brino dando vita ai gemellini Camden, i più piccoli della famiglia. I 138 episodi girati per la serie sono rimasti gli unici dell’esperienza d’attore di Brino a cui la sorella ha voluto dire addio scrivendo un lungo messaggio su Instagram dove si legge: “Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi….Sono così felice di essere stata amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo adesso e ti amerò per sempre”.



