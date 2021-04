Lorenzo Campi fidanzato di Tommaso Zorzi?/ “Il rampollo torinese amico di Didi…”

Lorenzo Campi è il fortunato fidanzato di Tommaso Zorzi? Sono bastati un paio di scatti usciti sul settimanale Chi per far esplodere il gossip e mentre i fan sono già pronti ad accogliere il giovane in “famiglia” con tanto di complimenti e auguri, l’influencer sembra ancora propenso a tirare un po’ il freno a mano. In questo momento la sua vita privata non è molto fortunata come quella pubblica e lavorativa e lui stesso lo ha raccontato spesso sui social specie in quelle serata in cui si dedica alla birretta e alle sue amata canzoni, e adesso? Il settimanale di Alfonso Signorini lo lancia nell’olimpo dei fidanzatissimi affibbiandogli una liason proprio con il mistero Lorenzo Campi con il quale si vedrebbe nei weekend visto che lui è di stanza a Torino.

Lorenzo Campi, chi è il presunto fidanzato di Tommaso Zorzi?

Il settimanale Chi spiega che nel fine settimana Tommaso Zorzi stacca tutto, cellulare compreso, per dedicarsi proprio alla vita privata e, quindi, sembrerebbe anche a questo misterioso Lorenzo Campi. Si legge: “Prima c’erano solo messaggini e lunghe telefonate tra loro, adesso invece eccoli alla luce del sole, felici, teneri e che si abbracciano o che dividono un gelato, senza timore di mostrare la loro nuova e intima amicizia”. Sembra che i due si siano conosciuti grazie ad un’amica comune, Didi, e che Lorenzo sia un rampollo della Torino che conta, la città dove lavora e vive. I due camminano abbracciati, spesso si sfiorano anche le dita e poi mangiano il gelato ridendo complici e le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web. Se son rose…

