Lorenzo Carcaterra e la storia di Sleepers/ Vera o cambiata nel film con Brad Pitt?

Lorenzo Carcaterra è l’autore di Sleepers diventato anche un film con protagonisti Brad Pitt e Robert De Niro trasmesso in replica domenica 24 maggio 2020 in prima serata su Retequattro. La pellicola, considerato tra i film più emozionanti e coinvolgenti degli anni ’90, può contare su un cast davvero stellare: Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, Dustin Hoffman, VIttorio Gassman tra gli altri. Diretto da Barry Levinson, regista di film del calibro di “Morning Vietnam” e “Rain Man”, il film ha ricevuto anche due candidature ai Premi Oscar. La storia ruota intorno a quattro grandi amici cresciuti nel quartiere Hell’s Kitchen di New York City. Ad un certo punto i ragazzi decidono di entrare in affari con King Benny, gangster locale, ma allo stesso tempo si fanno guidare da padre Robert Carillo, prete della zona che cerca di metterli in guardia e tenerli lontani dai guai. Qualcosa però va storto quando i quattro ragazzi, durante una rapina ad un carretto di hot dog, lo fanno cadere ferendo un cittadino. I quattro vengono arrestati e condannati a trascorrere un breve periodo presso il Wilkinson Home, istituto di correzione per minorenni. All’interno dell’istituto i quattro ragazzi sono vittime di violenze ed abusi sessuali da parte di un gruppo di guardie di servizio capitanate da Sean Nokes.

Sleepers, film e libro: quali differenze?

La storia di “Sleepers” è ispirata al romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra, alias Shakes. Il ragazzo, diventato da grande report, ha voluto raccontare in un libro quello che ha subito all’interno dell’istituto di correzione per minorenni. Si tratta quindi di una storia vera come viene riportato anche nei titoli di coda dello stesso film, anche se nella pellicola sono stati cambiati nomi, data e tempi. La pubblicazione del libro naturalmente ha acceso nuovamente il dibattito sul tema al punto che sono cominciate delle vere e proprie investigazioni. Le autorità competenti negli Stati Uniti d’America hanno però segnalato come non ci fosse alcuna correlazione tra la storia raccontata nel libro di Lorenzo Carcaterra con quanto accaduto negli istituti di detenzione di New York. Anche lo stesso regista del film Barry Levinson è stato contattato e ha precisato di credere al libro e alla testimonianza di Carcaterra: “non vedo alcun motivo per cui Carcaterra avrebbe dovuto inventarsi quelle violenze se non fossero realmente accadute”. Sta di fatto che, a distanza di tantissimi anni, ancora non è stato appurato se la storia sia vera oppure inventata. Una cosa è certa: il film Sleepers porta sulla schermo una storia verosimile visto che diverse volte in America è stato raccontato di violenze subite all’interno delle prigioni. Una violenza che rappresenta per dei giovani ragazzi uno shock da cui non si libereranno mai.



