Lorenzo Castelluccio/ “Non mi ero reso conto degli insulti”, De Blanck “Ho menato..”

Patrizia De Blanck è nuovamente ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno stavolta per raccontare di aver attaccato ad ombrellate un uomo per strada che stava insultando il suo amico e social media manager Lorenzo Castelluccio. Proprio il tema dell’omosessualità dà spunto alla De Blanck per raccontare sue esperienze personali in fatto d’amore. Prima ammette che la sua migliore amica, purtroppo morta giovane, aveva manifestato un interesse sentimentale nei suoi confronti. In quanto a uomini, invece, racconta alla Bortone che: “Premettendo che ne ho sempre avuti due di uomini, si può amare un uomo e tradirlo, l’importante è che non ci sia il tradimento mentale, alla fine è una ginnastica.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Patrizia De Blanck “Ecco perché ho difeso Lorenzo”

Patrizia De Blanck torna ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per raccontare un episodio accaduto pochi giorni fa. “Ho picchiato un omofobo! – ha esordito in diretta su Rai1 – Era venuto questo mio amico che si chiama Lorenzo, è venuto ad aiutarmi con Instagram, poi mi ha accompagnato al supermercato perché pioveva e all’improvviso sento una voce che urla ‘froci*’ più volte verso di lui. Non ci ho visto più, l’ho preso a ombrellate! Poi lui è fuggito… un signore? Quello era un ces*o brutto come la fame!” In collegamento c’è anche l’amico difeso dalla De Blanck, Lorenzo Castelluccio, che rivela: “Io non mi sono reso conto, ho sentito di sottofondo degli insulti però non ho capito fossero rivolte a me.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Lorenzo Castellucci “salvato a ombrellate” da un omofobo

Lorenzo Castelluccio sarà ospite, insieme all’amica Patrizia De Blanck, nella puntata di oggi, giovedì 20 maggio, di “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma chi è Lorenzo Castelluccio? Nato il 14 novembre 2001 a Roma, dopo le superiori si è gettato nel mondo dei social: oggi conta più di 127 mila follower su Instagram. “Da sempre credo nell’importanza della comunicazione. Ho conseguito l’attestato di portamento, scuola tv e posa fotografica e quello sulla Comunicazione efficace tenuto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti. A 12 anni postavo selfie divertenti su Facebook e mi ero fatto conoscere in alcuni quartieri della capitale… Qualche anno dopo mi sono spostato su Instagram”, ha raccontato il giovane influencer a Gp Magazine.

Lorenzo Castellucci: il giovane influencer di lifestyle

Sui social Lorenzo Castelluccio predilige il lifestyle, ma è impegnato anche sul sociale: “Sono contro ogni tipo di discriminazione. Sono per la libertà individuale purché non nuoccia agli altri. Amo molto gli animali e mi batto per i loro diritti”. I follower più giovani gli chiedono ogni genere di consiglio, anche di tipo personale. Ma Lorenzo Catselluccio è seguito anche da adulti per sapere gli ultimi locali di tendenza, le nuove mode, le nuove mete per viaggi emozionanti e i cosmetici più efficaci: “Sono riuscito ad avere un target molto vasto e vario in quanto mostro tutto ciò che vivo, condivido informazioni utili e interessanti sul life tyle. Collaboro anche con diverse aziende internazionali”, ha spiegato a Gp Magazine. Nonostante la giovane età, Lorenzo non teme gli haters: “Sono pusher di odio e dispenser di rabbia e invidia. Anche loro, però, hanno il proprio ruolo, servono per fortificarti”.



