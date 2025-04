Tutto su Lorenzo Cervasio

Tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La volta buona in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025 c’è anche Lorenzo Cervasio, attore che sta ottenendo un grande successo interpretando Ludovico nella nuova fiction della domenica sera di Raiuno dal titolo “Costanza”. Nato a Milano nel 1991, ha capito di voler fare l’attore quando aveva 21 anni per poi cominciare la carriera con piccoli ruoli al cinema.

“Un giorno ho detto a mio padre “vado in moto e in Marocco”, e la moto era la sua ed ero già arrivato in Francia. Avevo 21 anni, avevo appena preso la patente e dovevo consolare un mio amico che era stato lasciato dalla fidanzata. Si è arrabbiato moltissimo quella volta, sul fare l’attore invece è stato molto più tranquillo. Lui fa il musicista, capisce il desiderio di voler portare avanti una carriera artistica. Quello che è assurdo è provarne a fare una carriera”, ha raccontato in un’intervista rilasciata nel 2024 a Vanity Fair.

Lorenzo Cervasio e la misteriosa fidanzata

Con la fiction di Raiuno, Lorenzo Cervasio sta conquistando grande popolarità e sul web sono tanti i curiosi a caccia di informazioni sulla sua vita privata. Schivo e riservato, tuttavia, parla raramente della propria sfera sentimentale e anche sui social è difficile trovare informazioni. Sul suo profilo Instagram seguito da poco più di 5mila followers, infatti, ci sono post esclusivamente professionali.

Immagini scattate sul set, durante shooting fotografici o foto che ricordano film in cui ha recitato. Nessuna foto privata e che faccia pensare alla presenza di una fidanzata nella sua vita. A Vanity Fair, sempre nell’intervista rilasciata nel 2024, parlando d’amore, aveva detto: “Se non è complicato non mi piace“. Penserà ancora oggi la stessa cosa?

