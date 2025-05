Tutto su Lorenzo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nuovo ingresso nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove è arrivato Lorenzo, un ragazzo single, alla ricerca dell’amore e che, dopo essere rimasto affascinato da Luana, ha deciso di chiamare la redazione per provare a conoscerla. Lorenzo ha 38 anni, arriva da Avezzano, in Abruzzo, e lavora nell’azienda di famiglia. Non ha figli e non è mai stato sposato e nei confronti di Luana prova un forte interesse come ha spiegato in studio durante la sua presentazione e il suo primo incontro con la dama del trono over.

Gianmarco Steri smascherato? "Cosa diceva prima di Uomini e Donne"/ "Ha corteggiato Martina perché..."

Lorenzo ha raccontato di essere stato colpito da Luana al primo sguardo e di aver chiamato subito la redazione per poterla corteggiare. Dalla telefonata al suo arrivo in studio, però, è passato diverso tempo perché Luana era impegnata nella conoscenza prima con Alessio Pili Stella e poi con Giovanni Siciliano.

Lorenzo e Luana, il primo confronto a Uomini e Donne

Viso pulito e con un atteggiamento educato e composto, Lorenzo ha colpito Luana dal primo incontro e ha fatto un’ottima impressione anche su Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno approvato la scelta della dama di farlo restare in trasmissione per poterlo conoscere. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025, così, per la dama e il cavaliere avviene il primo confronto.

Chi è Marilù Guarnieri, dama di Uomini e Donne/ Ritorno in studio dopo un'esperienza nel passato

Lorenzo e Luana si accomodano al centro dello studio con altri protagonisti come Marilù e Francesca per le donne e Giovanni per gli uomini ma a conquistare tutto lo spazio e il tempo sono soprattutto Giovanni e Francesca protagonisti di una lite accesa durante la quale la dama lancia anche una scarpa all’indirizzo di Giovanni.