Tra i single di questa edizione di Temptation Island 2025 troviamo anche Lorenzo originario di Pavia e tentatore di Sarah. I due si sono subito avvicinati durante la prima puntata del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. In fase di presentazione il ragazzo ha detto ai microfoni di Witty TV:

“Nella vita sono un personal trainer e gioco a basket da quando ho 17 anni. Sono anche appassionato di pesca, me l’ha trasmessa mio padre da piccolo. Di me fisicamente la parte che mi piace di più sono gli occhi, ho messo tanto impegno negli ultimi anni per raggiungere i miei obiettivi. Caratterialmente mi piace il fatto che sono disponibile con tutti, il fatto di essere Spontaneo in tutte le situazioni mi piace. Spero di trasferirmi e andare all’estero e riuscire ad aprire una palestra privata, che oggi è un mio grande sogno” le parole del giovane che ha deciso di prendere parte a Temptation Island e chissà che non possa scoccare la scintilla.

In attesa di capire come si evolveranno le cose nel corso delle prossime puntate di Temptation Island 2025, Lorenzo ha ammesso di avere le idee chiare sul suo futuro. Il ragazzo si sta mettendo in gioco nel programma condotto da Filippo Bisciglia e vedremo se con Sarah riuscirà ad approfondire la conoscenza.

Lei ha deciso di scrivere alla trasmissione prodotta dalla Fascino dopo un periodo di crisi con il fidanzato Antonio che ha smesso di dedicare lei delle attenzioni, con la donna che invece ha iniziato ad apprezzare quelle degli altri. Chissà che Temptation Island non possa rivelarsi una grande svolta in amore per il tentatore Lorenzo.