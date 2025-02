Alfonso Signorini ha fatto una bella sorpresa a Lorenzo Spolverato, facendogli trovare davanti Iago Garcia, che è stato eliminato nella scorsa puntata. I due si sono visti l’uno di fronte all’altro per un confronto come è già successo in passato dopo il ripescaggio dell’attore e anche questa volta sono finiti per discutere pur mantenendo toni pacati anche grazie al garbo di Iago Garcia. Dopo essersi salutati sono iniziate le frecciate.

L’attore gli ha chiesto come stesse andando, se avesse chiesto scusa ai mobili alludendo alla lite con Shaila Gatta e al suo aver preso a calci e pugni ogni oggetto possibile. A quel punto Lorenzo si è irritato, soprattutto dopo che Iago gli ha chiesto quante volte avesse domandato scusa al Grande Fratello. “Mi sono acceso e ho chiesto perdono“, ha detto il modello, “E tu quando hai chiesto scusa?” dice a Iago Garcia, intimandogli di imparare a guardarsi dentro. L’attore conclude dicendo che non potrà mai chiedere scusa per quello che ha detto su di lui, dato che ancora oggi pensa gli stessi giudizi che aveva espresso su Lorenzo.

Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini lo inganna: “Iago Garcia rientra al GF”

“Non ti metti mai in discussione“, ha detto Lorenzo a Iago. I due hanno continuato a discutere finchè Alfonso Signorini non li ha stoppati e ha fatto rientrare l’ex concorrente in studio. Poi succede il colpo di scena: il conduttore organizza uno scherzo a Spolverato facendogli credere che Iago Garcia è stato ripescato come inquilino grazie ad un televoto flash. Inutile dire che il modello si è preso un grosso colpo, e inizialmente incredulo, fa quello che dice Signorini, ovvero andare a comunicare a tutti la decisione del GF. Successivamente viene svelata la verità e Lorenzo inveisce ironicamente: “Alfonso ma stasera sei cattivissimo, mi stanno venendo i capelli bianchi!“